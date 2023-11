Regulativa u BiH i RS nije prilagođena potrebama tržišta kripto valuta

U cilju suočavanja s izazovima vezanim uz finansijsku bezbjednost unutar sfera virtuelne imovine, 10. novembra 2023. godine na Jahorini, održana je radionica na temu "Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti u oblasti virtuelne imovine”.

Na radionici, koja je okupila eksperte iz svijeta finansija, pravnike, predstavnike policijskih agencija, poreskih uprava i istaknute pojedince iz domena kriptovaluta, fokus je bio na trenutnom stanju kripto tržišta i nedostatku adekvatne regulative koja bi pratila brzi razvoj virtuelne imovine, kao i spriječavanju zloupotrebe iste.

Organizatori događaja su Adriatic Crypto Exchange (ACX), nova mjenjačnica na kriptosceni Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Chainalysis, vodećom globalnom kompanijom za istrage u blockchainu.

U uvodnom obraćanju, dobrodošlicu svim učesnicima poželio je Branko Petrović, direktor Adriatic Crypto Exchange-a, koji je učesnicima govorio o aktuelnostima na kripto tržištu u BiH, te nedostacima postojeće regulative navodeći da trenutna regulativa koja je zastupljena samo u RS kroz Zakon o tržištu hartija od vrijednosti nije prilagođena potrebama i zahtjevima tržišta.

Petrović je predstavio i ACX mjenjačnicu, kao dobru praksu, postavljajući visoke standarde u oblasti rada VASP-ova.

Dodaje da je ACX, bez obzira što to nije regulatorni zahtjev, implementirao svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti, AML-a i zaštite podataka.

Mjenjačnica je odnedavno registrovana kod Komisije za hartije od vrijednosti RS, te se zvanični početak rada očekuje u narednim danima, a kako su najavili mjenjačnica će napraviti izvjesne promjene na kripto tržištu BiH.

Na pitanje šta tačno znači da regulativa nije prilagođena zahtjevima i potrebama tržišta, Petrović odgovara:

“Kao ACX primjenili smo svjetske prakse kao što je uspostavljanje digitalnog KYC (Know Your Customer) procesa u partnerstvu sa SumSub-om, uspostavljanje i implementacija KYT (Know Your Transaction) od Chainalysis-a, te omogućavanje kupovine kriptovaluta Visa/Master karticama pomoću Banx-a finansijske institucije.

Međutim, zbog toga što je regulativa prilagođena potrebi drugih aktera, a ne tržištu, gdje jasno ista navodi da sredstva investitora moraju biti uplaćena na račun posebnih namjena, samim tim nismo u mogućnosti da koristimo Banx-u, te nismo u mogućnosti da našim korisnicima ponudimo da kupe kriptovalute pomoću njihovih debitnih kartica", objasnio je.

Praćenje porijekla kriptovaluta VS Fiat novca

Učesnici su imali priliku da od Nikole Maričića, ACAMS sertifikovanog AML i Compliance

Officer-a za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT), saznaju nešto više o mogućnostima praćenja porijekla kriptovaluta, u odnosu na FIAT novac, kao i spriječavanja njihove zloupotrebe.

“Mi u ACX-u imamo jedini sertifikovan tim za praćenje istrage u kriptovalutama kroz Reactor, jedan od prestižnih sertifikata za istrage u svijetu”, rekao je Maričić.

Sa posebnom pažnjom, učesnici su ispratili predavanja Nikolasa Kourtidisa, Senior Solutions Architecta u Chainalysis-u.

Inače, Chainalysis igra ključnu ulogu u borbi protiv ilegalnih aktivnosti, kao što su pranje novca, finansiranje terorizma i druge nezakonite prakse koje se mogu sprovoditi putem digitalnih valuta.

Chainalysis Reactor omogućava korisnicima da kreiraju moćne vizualizacije toka kriptovaluta, pratite tok sredstava kroz neograničen broj "hopova" i povežu sumnjive aktivnosti sa stvarnim entitetima.

“Učesnici su zainteresovani i sa punom pažnjom slušaju predavanje, odlična energija

vlada tokom čitave radionice i to me posebno raduje”, rekao je Kourtidis.

Radionica je pružila dubok uvid u aktuelne izazove finansijske bezbjednosti u sferi

virtuelne imovine. Predstavljanje nove ACX mjenjačnice, naglasak na transparentnosti i

bezbjednosti trgovine, kao i ključna uloga Chainalysis Reactor-a u otkrivanju

nepravilnosti, ukazali su na značaj koraka ka regulisanju kripto tržišta.

Ova inicijativa ne samo da obećava inovacije u trgovini kriptovalutama već i postavlja standarde odgovornog poslovanja unutar dinamičnog okruženja virtuelnih valuta.

