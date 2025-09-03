logo
Novi iPhone neće primati SIM kartice: Apple će saopštiti veliku promjenu na premijeri

iPhone 17 serija širom svijeta neće podržavati fizičke SIM kartice - samo eSIM.

Iphone 17 bez sim kartice Izvor: Shutterstock, Majin Bu

Apple samo što nije predstavio iPhone 17 seriju. Novi telefoni donoće radikalan redizajn, razna poboljšanja, ali i jednu ogromnu promjenu - više neće primati fizičke SIM kartice. Umjesto toga, kompanija planira da isključivo osloni na eSIM podršku u mnogim zemljama i regionima izvan SAD, gdje je ova praksa već uvedena predstavljanjem iPhone 14 serije.

Prema informacijama do kojih je došao MacRumors, Apple-ovi ovlašćeni prodavci širom svijeta imaju rok do 5. septembra 2025. da završe obuku za eSIM. Odgovarajući materijali za obuku navodno su dostupni u korporativnoj aplikaciji Apple SEED, koju koriste zaposleni u Apple Store prodavnicama i zvanični partneri kompanije.

Predvodnik velike promjene biće iPhone 17 Air model, jer stiže sa ultratankim dizajnom. Kako tvrdi poznati analitičar Ming-Či Kuo, ovaj model će biti lansiran sa isključivom podrškom za eSIM u svim ili većini zemalja. Očekuje se da iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max takođe pređu na eSIM na međunarodnim tržištima, ali su mogući izuzeci za pojedine regione, uključujući Kinu.

eSIM tehnologija, koju Apple promoviše još od 2022. godine, omogućava korisnicima da upravljaju sa do osam digitalnih SIM kartica istovremeno na jednom uređaju, što je praktično za međunarodna putovanja. Kompanija takođe naglašava veću bezbjednost ove tehnologije, jer se digitalne SIM kartice ne mogu fizički ukloniti niti izgubiti u slučaju krađe uređaja.

iPhone 17 serija uređaja biće zvanično predstavljena 9. septembra.

(MONDO) 

