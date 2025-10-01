logo
Amazon predstavio nove Kindle Scribe tablete: Hvatanje bilješki sada i u boji

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Ako ste voljni da izdvojite 630 dolara, sada bilješke možete da hvatate i u boji.

predstavljen novi kindle Izvor: Amazon

Amazon je predstavio dva nova modela Kindle Scribe linije - sljedeću generaciju Kindle Scribe-a i potpuno novi Kindle Scribe Colorsoft.

Novi Kindle Scribe donosi ultratanko kućište debljine svega 5,4 mm i težinu od 400 g. Uređaj ima 11-inčni matirani e-ink ekran sa prilagođenim LED osvjetljenjem unutar tankog okvira. Posebno obrađeno staklo daje osjećaj teksture papira, dok nova tehnologija ekrana smanjuje osjećaj paralakse, pa bi korisnicima trebalo da djeluje kao da olovka piše direktno po površini. Scribe pokreće novi četvorojezgarni čip sa više memorije.

Izvor: Amazon

Drugi model je Kindle Scribe Colorsoft, verzija e-ink tableta sa ekranom u boji. Amazon navodi da koristi posebne filtere i nitritne LED diode koje ublažavaju boje i smanjuju oštrinu u odnosu na LCD panele. Uređaj, uprkos kolor ekranu, i dalje nudi autonomiju baterije koja traje nedjeljama.

Oba modela donose i poboljšano softversko iskustvo. Novi početni ekran omogućava brzi pristup bilješkama, knjigama i dokumentima, a integracija sa Google Drive i Microsoft OneDrive rješenjima olakšava rad sa fajlovima. Tu je i AI pretraga bilješki, dok će od sljedeće godine korisnici moći da šalju dokumente i bilješke Alexa+ servisu i vode konverzaciju o njima. Takođe, bilješke se mogu izvoziti kao tekst ili kao slika u OneNote, a dostupne su i nove opcije poput kolor olovaka i markera, shader alata i organizacije svih fajlova u iste foldere.

Cijena Kindle Scribe-a je 500 dolara za standardnu verziju i 430 dolara za model bez prednjeg svjetla. Kindle Scribe Colorsoft košta 630 dolara. Sva tri uređaja stižu na tržište SAD krajem godine, dok se u Velikoj Britaniji i Njemačkoj očekuju početkom sljedeće godine.

Zainteresovani kupci iz našeg regiona će i dalje morati da se oslone na sivo tržište ili rodbinu i prijatelje iz inostranstva.

