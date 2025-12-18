logo
Vrhovni sud Austrije presudio protiv "Mete": Personalizovano oglašavanje proglašeno nezakonitim

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Vrhovni sud Austrije presudio je da je model personalizovanog oglašavanja kompanije Meta (u čijem su vlasništvu Fejsbuk i Instagram) nezakonit, što je konačna i izvršna sudska odluka koja postavlja pravni presedan širom EU.

Vrhovni sud Austrije: "Metin" model personalizovanog oglašavanja nezakonit u EU Izvor: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Vrhovni sud je naložio kompaniji da korisnicima u EU obezbijedi pun pristup njihovim ličnim podacima u roku od 14 dana od bilo kog podnesenog zahtjeva.

Presuda, donesena u utorak, a objavljena danas, zahtijeva od "Mete", koja je vlasnik "Fejsbuka", da otkrije ne samo sirove podatke već i sveobuhvatne informacije o izvorima, primaocima i svrsi svake informacije.

Sud je odbacio navode kompanije da ti podaci spadaju u poslovne tajne.

U presudi piše da "Meta" nezakonito prikuplja podatke iz aplikacija i veb-lokacija trećih strana, obrađuje osjetljive informacije koje otkrivaju političke stavove, seksualnu orijentaciju i zdravstvene podatke, te druge podatke korisnika, čime se krši Opšta uredba EU o zaštiti podataka.

Sud je ukazao da kompanija promoviše personalizovane oglase bez dobijanja konkretne, informisane, nedvosmislene i slobodno date saglasnosti.

Slučaj je 2014. godine pred sud iznio austrijski aktivista za zaštitu privatnosti Maks Šrems. Rješavanje je trajalo 11 godina i uključivalo je tri odluke Vrhovnog suda Austrije i dvije presude Suda pravde EU.

Tagovi

meta Austrija presuda reklame

