logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li će novi Samsung telefon riješiti problem sporijeg punjenja: Šta nam otkrivaju objavljene brojke

Da li će novi Samsung telefon riješiti problem sporijeg punjenja: Šta nam otkrivaju objavljene brojke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Galaxy S26 Ultra donosi brže 60 W punjenje, ali ne treba očekivati drastičnu razliku u vremenu provedenom na punjaču.

Galaxy S26 Ultra može da napuni bateriju do 75 odsto za oko 30 minuta Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Pojavile su se nove informacije o brzini punjenja predstojećeg Samsung Galaxy S26 Ultra modela. Riječ je o rezultatima internih testova kompanije, koji otkrivaju koliko je vremena potrebno da se baterija ovog uređaja dopuni.

Prema tim navodima, Galaxy S26 Ultra može da napuni bateriju do 75 odsto za oko 30 minuta. Naglašava se da su testiranja obavljena u laboratorijskim uslovima, uz strogo kontrolisane parametre, poput stabilne temperature okoline. U realnoj, svakodnevnoj upotrebi rezultati mogu da odstupaju.

Očekuje se da će Galaxy S26 Ultra podržavati 60 W žično punjenje, što je napredak u odnosu na Galaxy S25 Ultra, koji je bio ograničen na 45 W. Kao posredna potvrda ove nadogradnje navodi se i nedavno predstavljanje Samsung-ovog originalnog punjača snage 60 W. Pretpostavlja se da je upravo veća snaga omogućila brže punjenje u prvih pola sata.

Ipak, razlika u odnosu na prethodni model ne djeluje dramatično. U sličnim internim testovima Galaxy S25 Ultra se za 30 minuta punio do oko 68 odsto, što znači da je napredak svega nekoliko procenata. Prema preliminarnim informacijama, kapacitet baterije Galaxy S26 Ultra iznosiće 5.000 ili 5.200 mAh, što takođe nema presudan uticaj na krajnji rezultat.

U poređenju sa konkurencijom, novi Samsung-ov flagship ipak stoji nešto bolje. Tako, na primjer, iPhone 17 Pro Max, sa baterijom kapaciteta 5.088 mAh, prema internim testovima dostiže oko 64 odsto napunjenosti za istih 30 minuta. Galaxy S26 Ultra uspijeva da nadmaši i OnePlus 15, koji u sličnim uslovima dostiže 68 odsto, ali raspolaže znatno većom baterijom od 7.300 mAh.

Dakle, Galaxy S26 Ultra će donijeti brže punjenje u odnosu na prethodnika, ali će promjene prije svega biti evolutivne, a ne revolucionarne. Ne očekuje se drastično skraćenje vremena punjenja, a konačni sud moći će da se donese tek nakon dolaska uređaja na tržište i nezavisnih testova u realnim uslovima korišćenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samsung punjenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS