Da li će novi Samsung telefon riješiti problem sporijeg punjenja: Šta nam otkrivaju objavljene brojke

Galaxy S26 Ultra donosi brže 60 W punjenje, ali ne treba očekivati drastičnu razliku u vremenu provedenom na punjaču.

Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Pojavile su se nove informacije o brzini punjenja predstojećeg Samsung Galaxy S26 Ultra modela. Riječ je o rezultatima internih testova kompanije, koji otkrivaju koliko je vremena potrebno da se baterija ovog uređaja dopuni.

Prema tim navodima, Galaxy S26 Ultra može da napuni bateriju do 75 odsto za oko 30 minuta. Naglašava se da su testiranja obavljena u laboratorijskim uslovima, uz strogo kontrolisane parametre, poput stabilne temperature okoline. U realnoj, svakodnevnoj upotrebi rezultati mogu da odstupaju.

Očekuje se da će Galaxy S26 Ultra podržavati 60 W žično punjenje, što je napredak u odnosu na Galaxy S25 Ultra, koji je bio ograničen na 45 W. Kao posredna potvrda ove nadogradnje navodi se i nedavno predstavljanje Samsung-ovog originalnog punjača snage 60 W. Pretpostavlja se da je upravo veća snaga omogućila brže punjenje u prvih pola sata.

Ipak, razlika u odnosu na prethodni model ne djeluje dramatično. U sličnim internim testovima Galaxy S25 Ultra se za 30 minuta punio do oko 68 odsto, što znači da je napredak svega nekoliko procenata. Prema preliminarnim informacijama, kapacitet baterije Galaxy S26 Ultra iznosiće 5.000 ili 5.200 mAh, što takođe nema presudan uticaj na krajnji rezultat.

U poređenju sa konkurencijom, novi Samsung-ov flagship ipak stoji nešto bolje. Tako, na primjer, iPhone 17 Pro Max, sa baterijom kapaciteta 5.088 mAh, prema internim testovima dostiže oko 64 odsto napunjenosti za istih 30 minuta. Galaxy S26 Ultra uspijeva da nadmaši i OnePlus 15, koji u sličnim uslovima dostiže 68 odsto, ali raspolaže znatno većom baterijom od 7.300 mAh.

Dakle, Galaxy S26 Ultra će donijeti brže punjenje u odnosu na prethodnika, ali će promjene prije svega biti evolutivne, a ne revolucionarne. Ne očekuje se drastično skraćenje vremena punjenja, a konačni sud moći će da se donese tek nakon dolaska uređaja na tržište i nezavisnih testova u realnim uslovima korišćenja.