Prekršili zakon o digitalnim uslugama: EU optužuje TikTok zbog adiktivnog dizajna

Evropska komisija objavila je preliminarne nalaze prema kojima je društvena mreža "TikTok" prekršila Zakon o digitalnim uslugama (DSA) zbog adiktivne prirode dizajna svoje platforme.

Izvor: Smart Life/ Unsplash

Komisija je zaključila da funkcije poput beskonačnog skrolovanja, automatskog reprodukovanja, takozvanih puš notifikacija /u realnom vremenu/ i visoko personalizovanog sistema preporuka predstavljaju sistemske rizike za korisnike, posebno za maloljetna lica.

Osim toga, otkriveno je da "TikTok" nije pravilno procijenio ili ublažio efekte tih elemenata dizajna na mentalno i fizičko zdravlje korisnika, prenosi portal "Baha".

"Zavisnost od društvenih medija može imati štetne efekte na razvoj djece i tinejdžera. Zakon o digitalnim uslugama čini platforme odgovornim za efekte koje mogu imati na svoje korisnike. U Evropi sprovodimo naše zakonodavstvo kako bismo zaštitili našu djecu i građane na mreži", istakla je izvršni potpredsjednik Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju Hena Virkunen.

(Srna)