logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prekršili zakon o digitalnim uslugama: EU optužuje TikTok zbog adiktivnog dizajna

Prekršili zakon o digitalnim uslugama: EU optužuje TikTok zbog adiktivnog dizajna

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Evropska komisija objavila je preliminarne nalaze prema kojima je društvena mreža "TikTok" prekršila Zakon o digitalnim uslugama (DSA) zbog adiktivne prirode dizajna svoje platforme.

EU optužuje TikTok zbog adiktivnog dizajna Izvor: Smart Life/ Unsplash

Komisija je zaključila da funkcije poput beskonačnog skrolovanja, automatskog reprodukovanja, takozvanih puš notifikacija /u realnom vremenu/ i visoko personalizovanog sistema preporuka predstavljaju sistemske rizike za korisnike, posebno za maloljetna lica.

Osim toga, otkriveno je da "TikTok" nije pravilno procijenio ili ublažio efekte tih elemenata dizajna na mentalno i fizičko zdravlje korisnika, prenosi portal "Baha".

"Zavisnost od društvenih medija može imati štetne efekte na razvoj djece i tinejdžera. Zakon o digitalnim uslugama čini platforme odgovornim za efekte koje mogu imati na svoje korisnike. U Evropi sprovodimo naše zakonodavstvo kako bismo zaštitili našu djecu i građane na mreži", istakla je izvršni potpredsjednik Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju Hena Virkunen. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tiktok

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS