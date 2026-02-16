Pao X: Korisnici širom regiona ne mogu da pristupe nalozima i objavama

Društvena mreža X trenutno ima problem sa radom, korisnici širom regiona prijavljuju da ne mogu da pristupe nalozima niti da učitaju sadržaj.

Nekadašnji Tviter korisnicima prikazuje poruku: "Can’t retrieve posts at this time", što ukazuje na poteškoće sa serverima ili privremeni pad sistema.

Prema podacima sa sajta koji prati zastoje popularnih online servisa, problemi su počeli oko 14.05 časova po lokalnom vremenu.

Za sada se kompanija nije zvanično oglasila o uzroku prekida, niti je poznato kada će usluga biti u potpunosti obnovljena.