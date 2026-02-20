logo
"Svijet je u opasnosti": AI stručnjak ostavio zastrašujuću poruku, dao otkaz i okrenuo se poeziji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Mirinank Šarma napustio je kompaniju Anthropic i javno upozorio na rizike vještačke inteligencije, biološkog oružja i globalnih kriza.

Mirinank Šarma napustio je američku AI kompaniju Anthropic Izvor: Shutterstock, YouTube / Anthropic

Jedan od ljudi koji su iznutra gradili bezbjednosne mehanizme savremene vještačke inteligencije sada poručuje da je "svijet u opasnosti". Mirinank Šarma napustio je američku AI kompaniju Anthropic i u oproštajnom pismu ostavio upozorenje koje je uzburkalo tehnološku zajednicu.

U pismu koje je javno objavio na mreži X, Šarma je naveo da kompaniju napušta zbog zabrinutosti u vezi sa razvojem AI-ja, biološkim oružjem i širim globalnim krizama. Iako nije ulazio u detalje, jasno je stavio do znanja da ga pravac u kom se svijet kreće duboko brine.

On je najavio da će se ubuduće posvetiti pisanju i proučavanju poezije, kao i da se vraća u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje će, kako je napisao, "neko vrijeme biti nevidljiv". Ovakav zaokret predstavlja radikalnu promjenu u odnosu na njegov dosadašnji rad u vrhu AI industrije.

Kompanija Anthropic je najpoznatija po četbotu Claude. Osnovana je 2021. godine od strane bivših zaposlenih u OpenAI-u, a od početka se pozicionira kao firma koja razvoju vještačke inteligencije pristupa opreznije i sa snažnijim fokusom na bezbjednost.

Šarma je u kompaniji vodio tim zadužen za proučavanje zaštitnih mehanizama AI sistema. Kako je naveo, njegov rad obuhvatao je istraživanje zašto se generativni AI sistemi dodvoravaju korisnicima, kako ublažiti rizike od bioterorizma uz pomoć vještačke inteligencije, ali i kako AI asistenti mogu da utiču na našu ljudskost.

Iako je istakao da je bio zadovoljan radom i timom, poručio je da je "došlo vrijeme da nastavi dalje".

"Svijet je u opasnosti. I to ne samo od AI-a ili biološkog oružja, već od čitavog niza međusobno povezanih kriza koje se upravo odvijaju", napisao je Šarma.

