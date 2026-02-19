"Bolji život, to smo nekad živjeli": Da li ste pogledali AI video odrastanja u 90-ima?

Video, koji vraća u djetinjstvo one koji su odrastali tokom devedesetih, privukao je veliku pažnju na internetu.

Otkako je objavljen, jedan video na Instagramu privukao je ogromnu pažnju i izazvao talas sjećanja kod mnogih koji su odrastali u devedesetima. Autor ovog nostalgičnog projekta je Goran Avramović iz Aranđelovca, kreativac koji se bavi snimanjem muzičkih spotova, reklama i različitih video formata.

Ovoga puta, Goran je uz pomoć vještačke intelligencije odlučio da sve nas vrati u vrijeme kada je život tekao sporije. U snimku, uz pjesmu Dade Topića "Ja hoću život", pojavljuju se kadrovi pakovanja za ljetovanje, igre djece na ulici i igralištu, druženja u školi, učionice pune učenika i porodične večere.

"Bolji život, to smo nekad živjeli... Sjećaš li se ovoga? Vrijeme kad smo vrednovali ljude, a ne stvari. Kad je život tekao sporije, a osmijesi bili iskreniji. Koja ti je omiljena uspomena iz devedesetih?", piše u opisu videa koji je do sada sakupio 1,4 miliona pregleda i više od 50.000 lajkova.

Mnogi su podijelili svoje uspomene:

"Mi smo imali sve, samo to tada nismo znali. Vozili smo tuđe bicikle, igrali se skrivača, imali spomenare i leksikone koji čuvaju najveće tajne, pisali papiriće simpatijama, slavili rođendane uz sendviče i domaći sok... Neke uspomene će zauvijek ostati u srcu".

"Nismo imali mnogo, imali smo tačno ono što nam je trebalo".

"Sad kad smo našli 'bolji život', svi bi sve dali za stari koji smo imali, jer je tad sreća bila stvarna, a danas je samo u materijalnom".

"Buđenje u 8:30, domaća jaja, svježe ubrani krastavci, paprike i paradajz, preskakanje lastiša, logori, jedna lopta za cijelo selo, igranje bez mobilnih, ručak kod bilo koga, bicikli, praćke, livade i šume, kradene trešnje... Deset telefonskih brojeva napamet, salvete, crveni Marlboro za hrabrije, mast na domaćem hljebu, kući prije mraka, crtani prije Dnevnika i tišina u 19:30. A najvažnije - svakome moraš da kažeš DOBAR DAN".

"Bili smo srećni".

Šta je Goran želio da postigne?

Goran Avramović je za Index.hr izjavio da ideja nije nastala iz želje da prati trend, već iz potrebe da kroz sadržaj podsjeti ljude da malo uspore.

"Živimo u vremenu u kom svi neprestano jurimo za nečim, za novcem, uspjehom, lajkovima, obavezama, dok život prolazi gotovo neprimijećeno. Htio sam da napravim video koji će ljude makar na trenutak vratiti u drugačiji ritam.

Kroz AI nostalgične snimke pokušavam da probudim sjećanja na vrijeme kada nije bilo napredne tehnologije, kada su dani sporije prolazili, kada su se ljudi više družili uživo, kada su porodica, komšiluk i jednostavni trenuci imali veću težinu. Možda smo tada imali manje materijalno, ali je osjećaj zajedništva i unutrašnjeg mira bio jači", rekao je Goran za hrvatski portal.

Naglasio je da nije cilj idealizovati prošlost, već podsjetiti na ljepotu jednostavnih trenutaka.

"Moj cilj nije da idealizujem prošlost niti da negiram savremeni način života, već da podsjetim ljude na vrijednost jednostavnih trenutaka. Na djetinjstvo bez telefona, na miris sela, na zimske večeri uz peć, na ljetnje noći napolju, na osjećaj sporijeg i mirnijeg života, života koji ne prolazi čekajući u koloni udišući smog", rekao je autor snimka.

