Holanđani testirali bateriju koja traje 25 godina: Radi bez litijuma, a cijena bi mogla sve da promijeni

Nova baterija iz Holandije koristi vodonik i gvozdene soli, izdržava desetine hiljada ciklusa i mogla bi da promijeni način na koji energetske mreže skladište energiju.

Izvor: Elastor

Holandska kompanija Elestor testirala je novu vrstu baterije koja bi mogla da promijeni način skladištenja energije u energetskim mrežama. Inovativni vodonik-gvožđe baterijski sistem izdržao je desetine hiljada ciklusa i može pouzdano da radi čak 25 godina.

Za razliku od litijumskih baterija, ova tehnologija koristi široko dostupne materijale - vodonik i gvozdene soli. Na ovaj način je u potpunosti izbjegnuta zavisnost od rijetkih i skupih sirovina poput litijuma, kobalta ili vanadijuma.

Ono što ovaj sistem posebno izdvaja je njegova skalabilnost. Snaga baterije zavisi od elektrohemijskog modula, dok se kapacitet povećava jednostavno - dodavanjem većih spoljnih rezervoara sa elektrolitima.

Tokom testiranja u realnim uslovima, baterija je pokazala energetsku efikasnost veću od 80%, dok ukupna efikasnost sistema premašuje 75%. Istraživači su potvrdili da čak ni nakon dugotrajne upotrebe nema strukturne degradacije jezgra, a performanse se lako vraćaju na optimalni nivo jednostavnim prilagođavanjem režima rada.

Izvor: Elastor

Pored dugovječnosti, ključni adut je cijena. Troškovi kapitalnih ulaganja procjenjuju se na svega 15 evra po kilovat-času (kWh), piše Interesting Engineering.

Niska cijena, u kombinaciji sa upotrebom jeftinih i dostupnih materijala, čini sistem kompanije Elestor izuzetno atraktivnom alternativom za dugoročno skladištenje struje u velikim energetskim mrežama. Ostaje da se vidi da li će uskoro naći i široku primjenu.

