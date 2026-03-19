logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Moskva kaznila Telegram: Sud izrekao milionsku kaznu zbog zabranjenog sadržaja

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Telegram je proglašen krivim po više tačaka optužnice u Rusiji zbog neuklanjanja zabranjenog sadržaja.

Rusija kaznila telegram zbog zabranjenog sadržaja Izvor: Sea_Inside_Soul / Shutterstock.com

Telegram je ponovo pod pritiskom u Rusiji. Sud u Moskvi izrekao je kaznu od 35 miliona rubalja, jer platforma nije uklonila sadržaj koji je označen kao zabranjen.

Okružni sud u Moskvi proglasio je Telegram krivim zbog nepoštovanja zakona i naložio plaćanje kazne od oko 370.000 evra, prenosi Interfaks. Odluka dolazi nakon više optužbi koje se odnose na neuklanjanje spornih sadržaja.

Prema sudskoj presudi, Telegram je proglašen krivim po pet tačaka optužnice. One uključuju neuklanjanje sadržaja koji sadrži pozive na ekstremističke aktivnosti, kao i materijale sa pornografskim prikazima maloljetnika. Pored toga, sporne su i objave koje se odnose na regrutovanje maloljetnika za učešće u takvim sadržajima.

Regulator Roskomnadzor (RKN) još ranije je upozorio da Telegram ne poštuje rusko zakonodavstvo. U saopštenju od 10. februara navodi se da su mjere protiv platforme već uvedene prošlog avgusta, ali da one očigledno nisu dale rezultat.

Zbog toga vlasti najavljuju dodatna ograničenja. Kako se ističe, cilj je da se obezbijedi usklađenost sa zakonima i poveća zaštita građana.

Telegram nije jedini na udaru. Posljednjih godina, ruske vlasti su više puta kažnjavale velike tehnološke kompanije poput Googla, Applea, Mete (Facebook), X-a (Twitter), TikToka i Fondacije Wikimedia zbog sličnih prekršaja.

Trend je jasan - regulacija interneta u Rusiji postaje sve stroža, a globalne platforme sve češće dolaze u sukob sa lokalnim zakonima.

Izvor: B92

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS