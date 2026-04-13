Hakeri napali platformu za rezervaciju smještaja: Kompromitovani podaci o rezervacijama korisnika

Internet platforma za rezervacije smještaja Buking našla se na meti hakerskog napada u kojem su neovlaštene strane pristupile neodređenom broju imena, kontakt podataka i podataka o rezervacijama smještaja kupaca.

Nije navedeno koliko je ljudi pogođeno hakovanjem, a portparol kompanije je naveo da hakeri nisu imali pristup finansijskim informacijama, prenosi "Gardijan".

Na osnovu dosadašnje istrage, iz kompanije su naveli da informacije kojima je pristupljeno mogu uključivati detalje rezervacije i imena, mejlove, adrese, brojeve telefona i sve što su korisnici podijelili kada su rezervisali smještaj.

"Nakon otkrivanja aktivnosti, preduzeli smo mjere da sredimo problem. Ažurirali smo PIN broj za ove rezervacije i obavijestili naše goste", navedeno je u saopštenju kompanije.