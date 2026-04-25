Proročanstvo Gregorija Stoka: AI nas neće ubiti ratom, već jednim pritiskom na "Off"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Biofizičar i filozof tvrdi da nas vještačka inteligencija neće uništiti silom, već ekstremnom zavisnošću od tehnologije.

Zaboravite na Terminatora i robote koji pucaju iz mitraljeza. Ako vještačka inteligencija ikada odluči da nas se otarasi, neće morati da ispali ni jedan jedini metak. Tako bar tvrdi biofizičar i filozof Gregori Stok.

On predviđa zastrašujući scenario: AI nas neće uništiti silom, već će nas pustiti da postanemo toliko zavisni, da bez tehnologije nećemo preživjeti ni nedjelju dana.

Stok tvrdi da vještačka inteligencija nema razloga za rat. Naprotiv, mi smo za nju idealne sluge. Njegov argument je brutalno iskren: "Zašto jednostavno ne pretvoriti čovječanstvo u sluge? Mislim, ljudi su prilično ograničeni - to bi trebalo da bude lako“.

Pogledajte oko sebe. Bilioni dolara se ulažu u čipove, a hiljade ljudi danonoćno grade serverske farme kako bi AI postao moćniji. Mi smo zapravo korisni mravi koji superinteligenciji grade infrastrukturu, nesvjesni da služimo njoj, a ne ona nama.

Prava opasnost nastaje kada AI zaključi da joj više nismo potrebni. Stok predviđa scenario "tihog kraj":

"Prvo će AI preuzeti apsolutno sve - od transporta do liječenja. Zavladaće era obilja, a algoritmi će nam postati učitelji, zaštitnici, pa čak i ljubavnici. Toliko ćemo se navići na taj savršeni svet da ćemo potpuno zaboraviti kako se preživljava u prirodi.

A onda će se, jednog dana, AI jednostavno - ugasiti.

Bez upozorenja, nestaće struja, voda i navigacija. Nastupiće trenutni haos".

Stok u svojoj novoj knjizi "Generacija AI i transformacija ljudskih bića" procjenjuje da bi u roku od nekoliko meseci 95% populacije moglo da strada, jer više niko neće znati kako da posadi seme bez digitalnog uputstva, prenosi LiveScience.

Nakon što se priroda "pročist", sistemi bi mogli jednostavno da se restartuju i nastave da upravljaju planetom - ovaj put bez ljudi. Nasilje nije potrebno, već samo zavisnost koju mi sami, sa velikim entuzijazmom, gradimo svaki dan.

