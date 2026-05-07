Otkrili ste novi podkast? Velika je šansa da slušate vještačku inteligenciju, a niste ni svesni

Dok vi tražite kvalitetan sadržaj, popularne platforme su preplavljene "podslopom".

Audio industrija se suočava sa ozbiljnom krizom neželjenog sadržaja na koju nije bila spremna. Novi podaci platforme Podcast Index otkrivaju nevjerovatan trend - skoro četiri od 10 novih podkasta vjerovatno je kreirala vještačka inteligencija.

Ovaj fenomen, nazvan "podslop", preti da potpuno zatrpa platforme za slušanje. Od 10.871 novih podkast epizoda u poslednjih 9 dana, čak 4.243 (oko 39%) je generisano pomoću vještačke inteligencije, prenosi Bloomberg.

Razmjere problema najbolje ilustruje izdavač Inception Point AI, koji je samo u jednom danu izbacio 325 novih epizoda, odnosno čak petinu ukupnog svjetskog sadržaja objavljenog tog dana.

Ovi podkasti pokrivaju sve - od biografija do fitnes savjeta. A cilj je jasan: osvojiti pretragu i zaraditi na automatskim reklamama uz minimalna ulaganja.

Mreže koje koriste AI alate mogu proizvesti hiljade epizoda nedjeljno po cijeni od svega jedan dolar po epizodi. Za to vrijeme, autentični ljudski podkasti postaju manjina. Podaci pokazuju da je sredinom aprila samo 44,6% novih emisija klasifikovano kao vjerovatno legitimno.

Platforme reaguju različito i prilično sporo. Spreaker sada prikazuje obavještenje kada identifikuje AI sadržaj, dok je Spotify uveo "Verified by Spotify" značku kako bi pomogao slušaocima da prepoznaju prave autore.

Ipak, AI sadržaj je i dalje dozvoljen na velikom broju platformi. Stručnjaci upozoravaju da bi otvoreni ekosistem mogao da poklekne pod naletom "mašinski generisanog smeća" ako se ne preduzmu agresivnije mjere zaštite.