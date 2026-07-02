AI štedi sate rada, ali uzima nešto mnogo važnije: Naučnici otkrili šta radi našem mozgu

Nova istraživanja pokazuju da često oslanjanje na AI alate može da oslabi pamćenje, kritičko razmišljanje i samostalno zaključivanje.

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Vještačka inteligencija nam piše mejlove, rješava zadatke i štedi sate rada, ali ta pogodnost ima cijenu koju tek počinjemo da shvatamo.

Sve veći broj novih naučnih istraživanja upozorava da često oslanjanje na AI alate ozbiljno slabi pamćenje, kritičko razmišljanje i samostalno zaključivanje. Naučnici smiruju strasti i kažu da nije riječ o trajnom "propadanju mozga", već o opasnim promjenama koje nastaju jer mentalni posao prepuštamo tehnologiji.

Mozak funkcioniše po jednostavnom principu - ono što redovno koristimo jača, a ono što zanemarujemo vremenom slabi. Kada razmišljanje prepustimo algoritmima, naš mozak bukvalno prelazi u stanje hibernacije.

Zabrinjavajući rezultati studije o upotrebi ChatGPT-a

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Jednu od najzapaženijih studija pod nazivom "Your Brain on ChatGPT" sprovela je Natalija Kosmina sa svojim timom iz MIT Media Lab-a.

Istraživači su podijelili 54 ispitanika u tri grupe - jedni su pisali eseje uz pomoć ChatGPT-a, drugi su koristili Google pretragu, dok treća grupa nije smjela da pipne nijedan digitalni alat. Dok su pisali, EEG uređaji su pratili aktivnost njihovog mozga.

Rezultati su šokirali naučnike. Najjaču moždanu aktivnost imali su ljudi koji su radili potpuno sami. Sa druge strane, kod korisnika ChatGPT-a zabilježena je čak 55% slabija moždana povezanost u pojedinim mrežama.

Da stvar bude gora, profesori koji su ocjenjivali eseje, ne znajući ko ih je pisao, radove nastale uz pomoć vještačke inteligencije odmah su prepoznali kao promašaj.

"Oni nisu znali da su ti učesnici bili iz LLM grupe, ali su eseje učesnika koji su koristili AI nazvali ‘bezdušnim’; to je bio bukvalan citat", rekla je Kosmina.

Ti tekstovi su imali siromašniji izbor riječi i djelovali su kao da ih je napisala ista osoba. Još bizarnije je to što su se korisnici ChatGPT-a teže prisjećali onoga što su upravo napisali i nisu imali osjećaj da je tekst njihov. Čak i kada su kasnije morali da pišu novi tekst potpuno sami, njihov mozak je i dalje pokazivao znatno slabiju aktivnost.

Ipak, rezultate ne treba automatski pripisati inteligenciji korisnika.

"Neki su mislili da je riječ o mjerenju IQ-a ili nečemu sličnom, ali mi u našoj studiji nismo mjerili IQ", rekla je Kosmina za Tech & Learning.

Ljekari počeli da propuštaju znakove raka

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Ovaj fenomen takozvanog "kognitivnog rasterećenja" uveliko je izašao iz učionica i počeo da pravi haos na radnim mjestima, pa čak i u bolnicama.

Studija objavljena u časopisu The Lancet Gastroenterology & Hepatology analizirala je rad 19 iskusnih gastroenterologa u Poljskoj koji su iza sebe imali preko 2.000 uspješnih operacija. Nakon što je bolnica uvela AI sistem za otkrivanje polipa, ljekari su postali zavisni od njega.

Kada su preglede radili sami, bez pomoći AI-a, stopa otkrivanja izraslina koje prethode raku debelog crijeva pala je sa 28,4% na 22,4%. To je pad od zastrašujućih 20% u ljekarskoj sposobnosti.

"Rezultati su zabrinjavajući jer se AI u medicini brzo širi, pa hitno treba istražiti kako utiče na vještine zdravstvenih radnika", izjavio je koautor studije Marćin Romančik, naglašavajući da je ovo prva studija koja ukazuje na direktan negativan uticaj redovnog korišćenja vještačka inteligencije na sposobnost ljekara da obave zadatak relevantan za pacijenta.

Do sličnih zaključaka došli su Microsoft Research i Carnegie Mellon University, kao i velika studija na 666 ispitanika objavljena u časopisu Societies. Svi podaci potvrđuju isto - što više vjerujemo generativnoj inteligenciji, to manje koristimo sopstveni mozak i kritičko mišljenje.

Ovo je zapravo moderna i mnogo opasnija verzija već poznatog "Google efekta", zbog kojeg lošije pamtimo informacije jer znamo da su nam dostupne na internetu, ili slabljenja prostornog pamćenja zbog konstantnog korišćenja GPS navigacije.

Zbog svega ovoga, piše Index, profesori na fakultetima uveliko mijenjaju taktiku. Sve je veći broj onih koji studentima zabranjuju rad na seminarskim tekstovima kod kuće, jer je postalo nemoguće utvrditi da li je rad pisao student ili mašina. Obrada kompleksnih tema se polako vraća isključivo u učionice, pred oči profesora.

(Smartlife/Mondo)