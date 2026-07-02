AI otkrio kojih 10 zanimanja je prvo na udaru: Na listi prevodioci, lektori, knjigovođe...

Vještačka inteligencija sastavila je listu zanimanja koja su najizloženija automatizaciji. Pogledajte kojih 10 poslova bi u budućnosti moglo biti među prvima na udaru AI tehnologije.

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Zabrinutost zbog uticaja vještačke inteligencije na tržište rada raste iz dana u dan, a jedno pitanje sve češće se postavlja - da li će AI u budućnosti zamijeniti ljude na brojnim radnim mjestima?

Odgovor na to pokušala je da ponudi upravo vještačka inteligencija, sastavivši listu zanimanja za koja smatra da su najizloženija automatizaciji.

Kritike AI tehnologije sve su glasnije. Muzičari, pisci i umjetnici nezadovoljni su jer se njihova djela koriste za treniranje modela bez njihove saglasnosti. Dio stručnjaka upozorava i na bezbjednosne rizike, prije svega zbog zloupotrebe u vidu deepfake sadržaja.

Tu su i ekološke kritike zbog velike potrošnje energije i vode potrebne za rad AI sistema. Ipak, najrasprostranjeniji strah ostaje da bi vještačka inteligencija mogla da zamijeni ljude na radnim mjestima i ostavi dio zaposlenih bez prihoda.

Istraživanje je sprovela kompanija IT Aset Menadžment Grup (IT-AMG), koja je od Guglovog AI modela Gemini 3.5 Fleš zatražila da izdvoji deset zanimanja koja su najizloženija riziku od automatizacije.

Direktor prihoda u IT-AMG-u, Riči Džordž, ovako je prokomentarisao rezultate:

"Zanimljivo je vidjeti koliko brzo nestaje sloj srednjeg menadžmenta zadužen za obradu korporativnih podataka. To što je unos podataka na vrhu liste pokazuje da sama obrada informacija možda više nije održiv karijerni put. Kreativci i pravni stručnjaci mogli bi da se iznenade što su se pisci sadržaja i pravni asistenti našli tako visoko, čak i ispred nekih fizičkih poslova."

Deset poslova koje bi AI mogao da zamijeni

Gemini je napravio rang-listu od najmanje do najugroženijih zanimanja.

10. Prevodioci

Veliki jezički modeli sve se više koriste za prevođenje tehničkih i poslovnih dokumenata. U budućnosti bi se uloga ljudskih prevodilaca mogla svesti na provjeru i doradu tekstova koje generiše AI.

9. Kasiri u maloprodaji

Iako su samouslužne kase već uobičajene, vještačka inteligencija mogla bi dodatno da automatizuje proces naplate. U pojedinim prodavnicama već se testiraju sistemi koji prepoznaju proizvode i automatski naplaćuju račun pri izlasku.

8. Analitičari tržišta

AI može da analizira cijene konkurencije, podatke o kupcima i tržišne trendove, a zatim sve objedini u izvještaje. Ljudi bi potom donosili konačne poslovne odluke.

7. Pisci generičkog sadržaja

To se odnosi na pisanje opisa proizvoda, oglasa i sličnog sadržaja za internet prodavnice i društvene mreže. Pošto je potreba za velikim količinama takvog sadržaja stalna, ovaj posao posebno je izložen automatizaciji.

6. Pravni asistenti

Riječ je o stručnjacima koji pregledaju dokumentaciju i sudsku praksu za advokate. AI to može da radi znatno brže, što bi moglo da smanji potrebu za ovom ulogom.

5. Lektori

Jezički modeli mogu da se prilagode za provjeru gramatike i pravopisa, pa brzo uočavaju greške u tekstu. Zbog toga bi dio posla lektora mogao da preuzme AI.

4. Knjigovođe

Poslovi poput praćenja troškova i vođenja poslovnih knjiga mogu lako da se automatizuju, navodi AI, što ovo zanimanje čini osjetljivim na promjene.

3. Službenici korisničke podrške

Sve češće korisnike dočekuju četbotovi i AI sistemi. Oni mogu da odgovaraju na upite i razvrstavaju zahtjeve bez ljudske intervencije.

2. Radnici u telefonskoj prodaji

Pozivi potencijalnim kupcima mogli bi u potpunosti da se automatizuju. AI već može da prati skripte i koristi generisani glas za komunikaciju.

1. Operateri za unos podataka

Na vrhu liste nalaze se poslovi unosa podataka u baze. Pošto su jednostavni i ponavljajući, smatra se da su najpogodniji za potpunu automatizaciju.