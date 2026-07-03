Dao 50.000 dolara da mu AI pomogne da pronađe suprugu: Neobičan eksperiment izazvao burne reakcije

Korisnik Reddita pokrenuo je neobičan eksperiment u kojem uz pomoć AI agenta pokušava da pronađe suprugu za šest mjeseci. Projekat vrijedan 50.000 dolara izazvao je brojne reakcije.

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AI više nije samo alat za odgovore, već sve češće postaje sistem za upravljanje dugoročnim životnim ciljevima. Najnoviji primjer dolazi sa Reddita, gdje je jedan korisnik predstavio eksperiment u kojem mu AI agent pomaže da pronađe suprugu u roku od šest mjeseci.

Kako navodi, koristi eksperimentalni sistem kompanije Anthropic uz najskuplji pretplatnički paket i budžet od 50.000 dolara. AI ne preuzima direktnu komunikaciju s ljudima, već analizira razgovore, daje preporuke i prilagođava strategiju na osnovu rezultata.

Ideja eksperimenta je da vještačka inteligencija funkcioniše kao lični strateg koji pomaže u unapređenju komunikacije i donošenju odluka, dok sve stvarne interakcije ostaju na korisniku. U praksi, AI postaje sistem koji prati dugoročne ciljeve i postepeno optimizuje pristup njihovom ostvarivanju.

Rasprava koja je uslijedila na Redditu uglavnom je imala humorističan ton, ali dio korisnika ukazao je na ozbiljniju temu. Prema njihovom mišljenju, AI bi trebalo da bude alat za lični razvoj, a ne sredstvo za "optimizaciju" međuljudskih odnosa kao da su skup podataka.

Ovaj slučaj uklapa se u širi trend u kojem se sistemi vještačke inteligencije sve češće koriste kao agenti za dugoročne zadatke. Oni više ne odgovaraju samo na pojedinačna pitanja, već planiraju aktivnosti, pamte prethodne informacije i prilagođavaju strategije tokom vremena.

Takav pristup već pronalazi primjenu u poslovanju, obrazovanju i organizaciji rada, a ovaj eksperiment pokazuje da se sličan način razmišljanja polako prenosi i na privatni život. Istovremeno, otvara se pitanje koliko daleko ovakvi sistemi mogu, ali i treba, da idu.

Iako tehnologija koju razvija Anthropic omogućava sve naprednije "agentne" modele, stručnjaci upozoravaju da granica između korisne asistencije i pretjerane zavisnosti od vještačke inteligencije još nije jasno definisana.

Izvor: Telegraf