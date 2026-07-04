Satja Nadela kritikovao AI industriju: “Ne možete govoriti da će nestati svi kancelarijski poslovi”

Direktor Microsofta Satja Nadela kritikovao je način na koji tehnološki lideri govore o AI-ju, automatizaciji poslova, oružju i ogromnoj potrošnji energije.

Izvor: YouTube / New York Times Podcasts

Generalni direktor Microsofta Satja Nadela kritikovao je način na koji pojedini lideri tehnološke industrije predstavljaju razvoj vještačke inteligencije, upozoravajući da otvoreno govore o nestanku radnih mjesta, potencijalnoj upotrebi AI-ja kao oružja i ogromnoj potrošnji energije za izgradnju data centara.

Nadela je u intervjuu za “Wall Street Journal” ocijenio da su tehnološke kompanije bile “previše iskrene” u predstavljanju globalne AI trke vrijedne bilione dolara, kojom dominira nekoliko najvećih kompanija.

“Ne možete reći: ‘Hej, svi poslovi administrativnih radnika su nestali, a ovo bi čak moglo biti i oružje, i iskoristićemo svu energiju da izgradimo data centre’”, rekao je Nadela.

Njegova izjava odnosila se na direktore tehnoloških kompanija koji posljednjih godina otvoreno govore o mogućnosti da vještačka inteligencija automatizuje veliki dio kancelarijskih i profesionalnih poslova.

Među njima su direktor OpenAI-ja Sem Altman i vlasnik kompanije xAI Ilon Mask, dok je i direktor Microsoft AI-ja Mustafa Sulejman nedavno tvrdio da se približava trenutak kada će vještačka inteligencija moći da obavlja većinu profesionalnih zadataka.

Microsoft pokušava da promijeni način na koji govori o AI-ju

Nadeline izjave dolaze u trenutku kada Microsoft pokušava da zauzme drugačiji pristup predstavljanju svojih tehnoloških i poslovnih aktivnosti javnosti.

Kompanija posljednjih mjeseci sve više naglašava društvenu odgovornost i potrebu da tehnološka industrija stekne povjerenje građana, posebno u trenutku kada raste zabrinutost zbog uticaja vještačke inteligencije na tržište rada, potrošnju energije i upotrebu tehnologije u vojne svrhe.

Microsoft je prošle godine prekinuo određene ugovore sa izraelskim Ministarstvom odbrane nakon zabrinutosti da se njegova tehnologija koristi u vojnim operacijama u Gazi.

Odluci je prethodio pritisak zaposlenih koji su od rukovodstva kompanije zahtijevali prekid saradnje sa izraelskim vojnim institucijama.

Kasnije je direktor izraelske filijale Microsofta podnio ostavku nakon interne istrage u vezi sa pojedinim poslovima sa vojnim zvaničnicima.

Tehnološke kompanije pokušavaju da pridobiju povjerenje javnosti

Sličan pristup posljednjih mjeseci pokušava da izgradi i kompanija Anthropic, koja razvija AI model Claude.

Kompanija je početkom godine privukla pažnju javnosti nakon sukoba sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa, predstavljajući se kao kompanija koja insistira na etičkim ograničenjima razvoja i upotrebe vještačke inteligencije.

Međutim, kasnije su se pojavile informacije da je američka vojska koristila Claude tokom vojnih operacija protiv Irana, uključujući procese povezane sa izborom meta.

Kritičari zbog toga smatraju da promjena načina komunikacije tehnoloških kompanija ne znači nužno i promjenu njihovog poslovanja.

“Moramo da zaslužimo društvenu dozvolu”

Nadela smatra da tehnološka industrija mora da uloži znatno više napora kako bi javnosti pokazala konkretne koristi od razvoja vještačke inteligencije.

Microsoft, međutim, nastavlja velika ulaganja u AI infrastrukturu i razvoj tehnologija koje bi mogle automatizovati dio poslova koje danas obavljaju ljudi.

Upravo zbog toga kritičari ocjenjuju da Nadeline izjave predstavljaju prije svega pragmatičniji pristup odnosima s javnošću, a ne odustajanje od dosadašnjeg pravca razvoja vještačke inteligencije.

“Sada moramo da uradimo težak posao kako bismo zaslužili društvenu dozvolu”, poručio je Nadela.

Izvor: B92