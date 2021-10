Partizan proslavio 76. rođendan! Vučelić poručio: Mi smo najveći srpski klub, nameravamo da ostanemo prvi

Milorad Vučelić pričao o Partizanu, ciljevima, uspjesima...

Na današnji dan je 1945. godine osnovano Jugoslovensko sportsko društvo Partizan.

Upravo je tim povodom danas organizovana proslava 76. rođendana, uz poštovanje svih protokola i mera na stadionu.

Glavnu riječ je imao predsjednik JSD Milorad Vučelić, ujedno i prvi čovjek fudbalskog kluba.

"Čestitam 76. rođendan Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan. Svi smo svjesni šta je korona uradila u prethodnom periodu. Zaustavio je svijet i uživanje, uskratio je mnogim sportistima šansu da ostvare bolje rezultate. Nekom drugom bi trebalo možda i duplo više godina da ostvari dio rezultata koje Partizan ima za 76 godina. Teško da bi neko na vrhu opstao da je promijenio tri ili četiri države i opstao kao Sportsko društvo", rekao je Vučelić.

Nastavio je svoje izlaganje.

"Partizan je od svog početka bio najveći srpski klub sa velikom širinom i tolerancijom. Otvoren je za sve koji se bave bilo kojim sportom, a koji teže da dođu u Partizan, bez obzira na bilo kakvu pripadnost. Naglašavam da bi mi bili načisto sa našim identitetom. Moram da kažem da je država u poslednjih godinu i po dana pokazala brigu i interes i zahvalni smo državi na svemu što su učinili i način na koji su pomogli."

Osvrnuo se potom na fudbalski klub.

"Tu je i dolazak Aleksandra Stanojevića u Partizan, rezultati i u domaćem šampionatu gdje smo na prvom mjestu i tu namjeravamo da ostanemo, kao i kvalifikacijama i učešću u Ligi konferencija. Dobri rezultati u Evropi nose određene prihode koji nam omogućuju da pomažemo čitavom JSD. To je naša dužnosti moramo to da nastavimo da činimo i biće to okosnica naših finansiranja i pomoći.Zahvalni smo i državi naravno na svoj pomoći."

Na kraju je imao i posebnu poruku za sve.

"Želimo da ostvarimo još bolje rezultate sljedeće godine i da izađemo iz ove pošasti i pandemije, da skinemo konačno ove maske i da time stvorimo uslove da budemo takmičarski bolji. Svim Partizanovcima želim srećan rođendan, imamo na šta da budemo ponosni. Živio Partizan, napred Partizan", zaključio je Vučelić.