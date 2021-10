Serija potpisa u Zvezdi - Borjanov nasljednik do 2023: Od njega očekuju velike stvari, a on bi da brani u Ligi Evrope!

Produžen ugovor na "dvije plus dvije" godine.

Izvor: MN PRESS

Nastavlja se serija potpisa u Crvenoj zvezdi. Prvo je ljetos novi ugovor potpisao Milan Pavkov, a nedavno su na red došli Mirko Ivanić i Strahinja Eraković, ali sada je tu još jedan produžetak saradnje.

Novi ugovor sa šampionom Srbije potpisao je Miloš Gordić.

Mladi i talentovani golman rođen 2000. godine, produžio je saradnju sa Zvezdom do ljeta 2023. godine.

Gordić je potpisao ugovor po sistemu "dva plus dva", pošto bi on mogao da bude produžen za još dvije godine nakon toga.

"Zaista sam zadovoljan. Ovo je potvrda da sam dobro radio u minulom periodu, sigurno još jedan motiv više da nastavim ovako da treniram i da nastavim da se dokazujem", počeo je Gordić za klupski sajt nakon potpisivanja ugovora.

"Cijeli život sam u Zvezdi, više od deset godina, prošao sam sve mlađe kategorije i svi smo maštali da dođemo do prvog tima, debitujemo, a meni se to ostvarilo i nadam se da ću tako nastaviti. Kada sam debitovao protiv Spartaka osjećaj je bio fenomenalan, sam čin igranja za Crvenu zvezdu, pogotovo kao mlad golman je jako teško, tako da sam ponosan i zahvalan na ukazanoj šansi. Nadam se da ću dobijati još minuta uz moj naporan rad i dokazivanje, cilj mi je da zaigram u Ligi Evrope, trudiću se i naporno raditi za to", rekao je Gordić.

On je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Mačvi, a od ljetos je zamjena za Milanu Borjanu na mečevima protiv Spartaka i Proletera.

