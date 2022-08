Kupi za 1,8 miliona, zaradi 10 puta više! Austrijski klub očitao lekciju svima i sada broji milione - nije Red Bul!

Šturm iz Graca prodao mladog napadača Rasmusa Hojlunda Atalanti za 17 miliona. Za samo pola godine zaradio je deset puta više nego što je potrošio na njega.

Izvor: Profimedia

Mladi napadač Rasmus Hojlund (19) pojačao je prošle nedjelje Atalantu, koja ga je kupila od Šturma za 17 miliona evra. Talentovani Danac proveo je u Gracu samo pola godine, tokom kojih je odigrao 21 meč, dao 12 golova i doneo svom klubu skoro 10 puta više novca od uloženog u njegov transfer iz matičnog Kopenhagena. Austrijanci su ga platili samo 1,8 miliona evra.

Navikli smo na to da u Austriji tako posluje Red Bul Salcburg, poput slučajeva Erlinga Halanda, dovedenog iz Moldea za osam miliona, a prodatog Dortmundu za 20, ali ni taj posao nije bio tako uspješan kao ovaj Šturmov, koji je bio praktično čista dobit za klub. Zanimljivo je da je Hojlund u julu dao dva gola upravo u derbiju protiv Red Bula i tako donio svom timu veliku pobjedu, a sebi obezbijedio ovako zvučan transfer.

S obzirom na to da se Atalanta prošle sezone nije kvalifikovala za evro-takmičenja, Hojlund će se navikavati na Italiju samo u domaćim takmičenjima, a minulog vikenda mu trener Đanpjero Gasperini nije pružio šansu da debituje protiv Verone.

A ako Kristijano Ronaldo zaista dođe nazad u Seriju A, Rasmus će imati šansu da možda sretne svog omiljenog fudbalera.

"Mislim da je Kristijano Ronaldo vjerovatno moj idol. Uvijek sam gledao utakmice Mančester junajteda, to je moj omiljeni klub. Navijao sam i za Real Madrid kad je on bio tamo. Volim Ronaldov mentalitet, volim kako je ambiciozan i strastven, kao i što je takav takmičar."

Zanimljivo je da je i Rasmusov otac Anders Hojlund bio centarfor danske reprezentacije devedesetih godina. "On mi je uvijek pomagao. Ja kao mlad nisam bio napadač, igrao sam u sredini terena, a postao sam napadač kada sam otišao u Kopenhagen. Taj klub me je naučio kako da budem centarfor, a otac kako da budem agresivan", rekao je on.