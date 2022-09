Fudbaler Čukaričkog kopirao Piksija - Gol direktno iz kornera! Kakva majstorija, ovo se rijetko viđa! (VIDEO)

Fenomenalan gol postigao je Andrej Bačanin u dresu Čukaričkog.

Nekada Dragan Stojković Piksi, sada Andrej Bačanin. Mladi fudbaler Čukaričkog postigao je gol za TV špice na utakmici protiv vršnjaka iz Vojvodine - direktno iz kornera. Ono što je pošlo za nogom legendarnom srpskom asu, sada je ponovio biser tima sa Banovog Brda. Zaista fenomenalan pogodak.

Bačanin je namjestio loptu i spremao se da iznenadi sve. Nije to očekivao niko u protivničkom timu, vidjelo se to i po reakciji golmana koji je krenuo da izađe na centaršut, kada je primijetio da lopta ide direktno u gol, ništa nije mogao. Pokušao je da spriječi, mada je bilo prekasno. Bio je to znak za veliko slavlje Čukaričkog i Bačanina koji je tako podsjetio na Piksija.

Podsjećanja radi, Stojković je čuveni pogodak dao u vječitom derbiju. Bilo je to 6. septembra 1987. godine pred više od 55.000 ljudi na stadionu Partizana. Matirao je čuvara mreže već u petom minutu, a crveno-bijeli na kraju su ostvarili trijumf i upisali tri boda na gostovanju (3:2). Sada je Piksi u novoj ulozi, kao selektor će voditi Srbiju na Svjetsko prvenstvo u Katar.