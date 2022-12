Jezive scene na terenu - čuveni francuski napadač se samo srušio! (VIDEO)

Iskusni francuski napadač Andre Pjer Žinjak je preživio pravu dramu u meču sa Santos Lagunom!

Pomalo zaboravljeni nekadašnji reprezentativac Francuske Andre Pjer Žinjak preživio je pravu dramu! Ovaj 37-godišnji napadač je već sedam godina u Meksiku gdje igra za Tigres, a sada je na jednom meču kolabirao na terenu!

Na meču sa Santos Lagunom njega je Feliks Tores pogodio u glavu, a kada se to desilo Žinjak je ostao ukopan. Nakon toga je počeo da se drži za potiljak, a potom je pao na travu!

Sudija je odmah prišao i uplašeno ga pitao da li je dobro nakon čega je Žinjak probao da ustane. Uspio je da se ispravi i stane na noge, ali je onda počeo da povraća! Pogledajte tu scenu:

TENSIÓN Y PREOCUPACIÓN POR GIGNAC



Así fue el golpe sufrido por 'Dedé', y todo lo acontecido tras ello, y al final, la información de Diego Cocca al respecto.pic.twitter.com/UW3SVEU0Hv — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon)December 28, 2022

Ljekari su utrčali na treren, ali robusni napadač nije mogao da nastavi utakmicu i morao je da napusti teren i ode u svlačionicu. Odmah je prevezen u bolnicu na detaljan pregled. Ipak, trener Tigresa Dijego Koka je smirio navijače poslije meča.

"Otišao je u bolnicu iz predostrožnosti, prije svega jer se radilo o udarcu loptom. Poželio je da malo povrati na klupi i to nas je sve zabrinulo, ali to su normalni simptomi. Klupski doktor je vrlo uvjeren da nije ništa i da je u pitanju samo strah", zaključio je on.

Žinjak je ponikao u Lorijenu, a probio se golovima u dresu Tuluza. Potom je pet godina nosio dres Olimpika iz Marseja, a osim toga je za Francusku upisao 36 nastupa i sedam golova.

Sve je iznenadio kada se 2015. godine odlučio da zaigra za Tigres u Meksiku! Ostao je tu do sada, postao legenda kluba, osvojio nekoliko titula i na 313 mečeva dao 175 golova!

