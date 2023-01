Prvo obraćanje Faruka Hadžibegića kao selektora "zmajeva": Zajednički da stvorimo kult reprezentacije!

Novi selektor Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić apelovao je na sve faktore koji utiču na "zmajeve" da rade složno i zajednički u cilju stvaranja kulta reprezentacije i ostvarenja konačnog cilja, a to je plasman na EURO 2024.

Izvor: Elman Omić / Anadolija

Faruk Hadžibegić je u svom prvom obraćanju novinarima u Sarajevu poslije imenovanja na klupu "zmajeva" umjesto Ivajla Peteva istakao da je neophodno stvaranje kulta reprezentacije po uzoru na selekciju Hrvatske.

"Nikad nisam smatrao da sam izvan Saveza, mada sam bio kratko selektor (1999). Uvijek sam se osjećao dijelom FS BiH, iako sam u jednom trenutku bio. Osjećam zadovoljstvo, ponos i odgovornost i želim biti dio projekta našeg tima koji ima cilj plasman na Evropsko prvenstvo. Zato planiram da odaberem one koji mogu da igraju zajedno i izbore željeni rezultat. Oduvijek sam bio zainteresovan za klupu BiH, a nisam vjerovao da će se to desiti. Mislio sam da ću karijeru završiti u inostranstvu", rekao je Hadžibegić a potom se obratio prisutnim novinarima:

"Vi takođe imate odgovornost da zajedno napravimo ambijent i ostvarimo cilj. Vi možete da napravite to kao što imaju u Hrvatskoj, da zajedno napravimo pravu atmosferu. Svi naši igrači imaju disciplinu i odgovornost, svi dolaze o trošku Saveza, a kad idu poslije utakmice uzimaju privatne avione. Naći ćemo vremena i za familiju i za baklavu, ali tražićemo rezultat jer smo tu zbog reprezentacije i da publika bude zadovoljna".

Nije ga posebno nasekiralo podatak da su pojedine ankete među navijačima BiH bile protiv njegovog dolaska.

"Poštujem svačije mišljenje, to je u mom karakteru, ne postoji niko nigdje da ima 100 posto podrške. Kod nas je tako, kad pobijediš postaneš najbolji, a kad izgubiš, onda si najgori. To je sloboda mišljenja".

Zajedništvo je jedini put kako da napravimo kult reprezentacije, mišljenja je Hadžibegić.

"Kult reprezentacije može da postoji, uvijek da stadioni budu puni, a na nama je da opravdamo povjerenje. Ja ću biti prvi primjer svima igračima, a vi (novinari) ste najbitniji faktor u građenju kulta reprezentacije. To je jedan zajednički projekat i nije to samo moje. Hajde da pričamo u fudbalu jer svi smo okrenuti o njemu. Da budemo fudbalski fanatici poput Maroka, i oni vole reprezentaciju, a ja vjerujem da mi možemo kao i oni da odvedemo 500 novinara na EURO. Da budemo tu oko fudbala, a ne da se svađamo. Nije sporna fudbalska polemika, ali da bude čist zahtjev svih pa da dođemo do tog kulta", zaključio je novi selektor "zmajeva".

Hadžibegić nema mnogo vremena jer će na klupi Bih debitovati već u martu protiv Islanda.

"Plan je već od iduće nedjelje da napravimo raspored posjeta igračima koje želimo da selektiramo. Da ih obiđemo i podijelimo projekat. To je otprilike 35 igrača, koje su zvali Petev i Duško Bajević, to nije samo moj projekat već zajednički i to bi bila najveća snaga. Moramo igrati kao da smo prvaci svijeta, možemo da izgubimo, ali moramo imati mentalitet da nam je pobjeda normalna stvar", izjavio je Hadžibegić.

Prema njegovim riječima ne postoje stari ili mladi fudbaleri već dobri ili manje dobri.

"Za mene nema stari ili mladi već dobri ili manje dobri. Svi koji igraju, ja ga se neću odreći i svi su dobrodošli pod uslovom da mu je reprezentacija prioritet. Prestajali su igrati fudbal i Bajević, Safet Sušić, Sergej Barbarez, to je prirodan ciklus. U Savezu postoji ekipa koja traži mlade igrače u inostranstvu, posjetiću sve klubove Premijer lige BiH, nema dobre ekipe bez domaće jake lige. Da nađemo rješenje da stadioni budu puni, jer publika jako dobro poznaje fudbal. Kalendar je takav a pravi ga UEFA i FIFA, volio bih da imam mogućnost da odigram neku prijateljsku utakmicu prije početka kvalifikacija, ali s tim problemom se suočavaju i drugi selektori".