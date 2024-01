Slavni fudbaler bankrotirao, a onda ga je djevojka izbacila na ulicu - i to ne zbog novca

Džermejn Penant proživljava teške trenutke za koje je sam odgovoran.

Bivši engleski fudbaler Džermejn Penant (41) igrao je tokom karijere za klubove poput Arsenala i Liverpula, zaradio je ozbiljan novac tokom karijere, ali je sada u ozbiljnim finansijskim problemima. Proke godinu dana je proglasio bankrot zbog višemilionskog duga, a to je uticalo i da ga "drage" osobe ostave na cjedilu.

Na kraju ga je ostavila i djevojka Džes Impijaci sa kojom je dvije godine bio u vezi, činilo se da idu ka braku, međutim finansijski problemi su označili krah njihove veze pošto je poznata glumica i TV zvijezda "digla ruke" od njega. Ali, ne zbog toga što je švorc, nego zato što je usred najvećih životnih problema odlučio da je izda - i prevario ju je sa drugom djevojkom dok je ljetovao na Ibici, što je tek kasnije saznala...

Sve se dogodilo još u maju prošle godine kada je Penant otišao do Ibice da "odmori", a tamo je upoznao jednu djevojku i spavao sa njom. Trebalo je dugo vremena lijepoj Džes da sazna za ovaj incident, pokušala je sve da zaboravi i pomogne Džermejnu u teškom trenutku, ali je prema pisanju "The Suna" odlučila da mu da do srijede da se odseli.

Gdje će to biti je veliko pitanje, pošto je bankrotirao i sada će morati da potraži alternativni smještaj jer ga je i posljednja osoba koja ga je "trpila" odlučila da prekine svaku vezu sa njim.