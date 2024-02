Navijači Novog Pazara postrojili igrače, odmah stiglo i saopštenje kluba!

Novi Pazar izgubio je od Napretka, pa se oglasio i čestitao i sudiji.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Napredak je rutinski pobijedio Novi Pazar u Superligi Srbije (3:1). Već u 40. minutu na semaforu je stajalo 3:0, pa je Adem Ljajić sa penala u petom minutu nadoknade prvog poluvremena smanjio rezultat. Ispostavilo se da je to bio i konačan, pošto nije bilo pogodaka u drugom dijelu. Poslije svega što se desilo navijači su bili nezadovoljni, postrojili su gostujuće igrače, odjekivali su i zidovi svlačionice zbog pobjede...

Pazarci su se poslije prošlog kola i poraza od Crvene zvezde oglasili saopštenjem, isto su uradili i poslije duela u Kruševcu. "Čestitamo Napretku na potpuno zasluženoj pobjedi. Bilo je ovo najlošije izdanje fudbalera našeg tima u tekućoj sezoni. Više su djelovali kao skup rekreativaca nego kao organizovana ekipa. Pobjeda domaćina čista je kao suza. Ovom prilikom želimo da ukažemo i na perfektno suđenje Nenada Minakovića. Ovo je najbolji dokaz da jedna teška utakmica sa mnogo prekršaja može da se sudi bez ijedne greške. Razloge poraza, ovog puta, ne možemo da tražimo ni u suđenju, lošem terenu, vremenskim prilikama ili neprilikama, već isključivo u sramotnoj igri naših fudbalera", piše u saopštenju.

Šef struke poraženog tima Igor Matić nije komentarisao "postrojavanje" igrača od strane publike, već samo meč. "Čestitam kolegi Gaćinoviću i Napretku na zasluženoj pobjedi. Nismo bili na nivou, bili smo ispod svakog nivoa u prvom poluvremenu. Postoji i faktor protivnika, mi nismo ličili na tim koji možemo da budemo. Šta da radimo, idemo dalje, moramo da izvučemo pouke. Bili su mnogo bolji u prvom delu u drugom je bio egal, oni su bili bolji", rekao je Matić.

Nekadašnji trener Pazaraca, a sada glavni trener Kruševljana imao je samo riječi hvale na svoj tim. "Hvala navijačima, kada sam dolazio rekao sam da bih volio da vidim pune tribine, nadam se da će biti ispunjene do nekog dijela. Sjajno prvo poluvrijeme, nismo se zalijetali, dali smo prvi gol iz prekida, dva iz tranzicije, lagano smo primili gol pred kraj poluvremena. Unijelo nam je to nemir u drugom dijelu, mogli smo da poboljšamo rezultat. Čestitke mojim momcima i mom bivšem klubu Pazaru. Tamo sam proveo pet-šest sjajnih mjeseci, nadam se da ću u Kruševcu provesti duže. Jovan Marinković igrao je sa slomljenom rukom i on je heroj, kao i svi ostali momci. Nisam vidio karakterniju ekipu, rekao sam im to i na sastanku prije meča", zaključio je Gaćinović koji je u svlačionici održao i strastven govor kada je pitao igrače "Ima li kraja ovome".

