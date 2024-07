Kompletan izvještaj Dragana Stojkovića! Piksi ostaje selektor - ovo su njegovi utisci sa EURO 2024!

Pročitajte izvještaj sa Evropskog prvenstva selektora Dragana Stojkovića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije i u naredni takmičarski ciklus ulazi sa selektorom Draganom Stojkovićem. Nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, Piksi je Izvršnom odboru Fudbaslkog saveza Srbije predao izvještaj o kompletnim pripremama i nastupu na turniru koji su Srbi čekali 24 godine, a sa druge strane je stigla vijest da ostaje na čelu nacionalnog tima.

Ugovor FSS i Piksija potpisan baš pred EURO 2024 ostaće na snazi i u narednom periodu, a Piksi bi mogao da predvodi nacionalni tim i na trećem velikom takmičenju, ukoliko "orlove" odvede na Mundijal 2026. godine.

Sadržaj izvještaja selektora Dragana Stojkovića prenosimo u cijelosti:

"Izvještaj o radu A reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 28/05/2024 - 25/06/2024

Poštovani, ovim putem želim da podnesem izvještaj i iznesem svoje mišljenje kao i da analiziram prethodnu takmičarsku aktivnost А selekcije reprezentacije Srbije. Izvještaj obuhvata proces priprema tima, dešavanja na samom turniru, kao i zaključak o krajnjem rezultatu naše selekcije.

28/05/2024 – 25/06/2024 Beograd, Srbija - Beč, Austrija - Stokholm, Švedska - Augzburg, Njemačka.

U okviru priprema i tokom turnira odrađene su 22 trenažne jedinice, odigrane su dvije prijateljske utakmice Austrija - Srbija 2:1; Švedska - Srbija 0:3, kao i tri takmičarske utakmice na Evropskom prvenstvu u okviru grupe C. Srbija - Engleska 0:1; Slovenija - Srbija 1:1; Danska - Srbija 0:0. Osvojena su dva boda uz jedan postignut i dva primljena gola.

28/05/2024 - 03/06/2024 Beograd, Srbija

Zvanično okupljanje kompletne ekipe zakazano je za subotu 01/06/2024 u SC 'Stara Pazova'. Dani koji su prethodili, preciznije od 28/05 do 01/06 2024 iskorišćeni su za uvođenje igrača u trenažni proces koji su ranije završili svoje obaveze u klubovima i samim tim imali nesto dužu pauzu a sve u cilju da kompletna grupa bude na optimalnom fizičkom nivou za predstojeći pripremni proces.

03/06/2024 – 09/06/2024 Beč, Austrija - Stokholm, Švedska.

Svjestan da nas očekuje izuzetno zahtjevan turnir plan je bio da igramo pripremne utakmice sa što jačim protivnicima. Tražio sam da ti protivnici budu slični po sistemu, stilu kao i intenzitetu igre sa ekipama protiv kojih ćemo igrati na završnom turniru. Želio sam da ti mečevi budu:

kompetitivni

taktičko - tehnički na visokom nivou

izuzetno fizički zahtjevni

Sve je rađeno u namjeri da dobijemo što bolje povratne informacije odnosno jasnu sliku koje su to faze igre na koje treba staviti akcenat odnosno koje treba unaprijediti kako timski i grupno tako i individualno.

04/06/2024 Austrija - Srbija 2:1, stadion Ernest Hapel Beč.

08/06/2024 Švedska - Srbija 0:3, stadion Friends Arena, Stokholm

Što se tiče prijateljskih utakmica koje smo odigrali u okviru priprema mogu djelimično da budem zadovoljan. Utakmica sa Austrijom je bila izuzetno kompetitivna i u visokom intenzitetu kako sam i želio. Iz samih brojki koje su gore navedene može se zaključiti da je to bila jedna ravnopravna utakmica u kojoj nismo zaslužili da budemo poraženi. Ono čime nisam bio zadovoljan je uvodni dio utakmice tačnije prvih 15 minuta prvog poluvremena što je rezultiralo da primimo dva brza gola (10’ Vimer / 13’ Baumgartner). Nakon određenih korekcija uspostavili smo kontrolu i preuzeli posjed što je rezultiralo postizanjem gola (35’ Pavlović). U drugom poluvremenu smo nastavili da dominiramo i stvaramo šanse natjeravši protivnika da se brani u niskoj zoni većinu drugog poluvremena ali nismo uspjeli da izjednačimo i opet ističem da je poraz bio nezaslužen.

Što se tiče utakmice sa Švedskom takođe smo imali određenih problema u obje faze igre u tom uvodnom dijelu utakmice kao što je bio slučaj i protiv Austrije. Ono što je bilo pozitivno u odnosu na prethodnu utakmicu u ovom periodu je što smo uspjeli da se stabilizujemo i da ne dozvolimo protivniku da stekne rezultatsku prednost. Napravio sam par korekcija unutar linija tima sto nam je donijelo i određene benefite u igri. U trenutku kada smo uspostavili kontolu odnosno preuzeli posjed tada smo i došli u rezultatsku prednost. Golu su prethodili kontinuirani napadi a lopta je bila u našem posjedu više od jednog minuta. Ovakvom igrom natjerali smo protivnika da se brani u niskoj zoni. Razmijenjeno je 18 pasova na protivničkoj polovini što je na kraju donijelo i rezultatsku prednost (18’ Sergej). U nastavku smo nastavili da kontrolišemo igru kroz posjed sto je rezultiralo da iz još jednog izrađenog napada postignemo gol (60’ Mitrović). Nakon toga smo se fokusirali na defanzivni blok u srednjoj zoni iz čega je kao nagrada za disciplinovanu igru došao i gol iz ofanzivne tranzicije (70’ Tadić).

Kao što sam već istakao pripremnim utakmicama mogu djelimično da budem zadovoljan. Nezadovoljavajuće je bilo uvodnih 15-20 minuta u obje utakmice jer smo djelovali u tim trenutcima konfuzno, a u suprotnom i te kako mogu da budem zadovoljan karakterom ekipe i sposobnošću da prevaziđe probleme u igri i uspostavi kontrolu samim tim i nametne naš stil igre.Takođe bih istakao i pohvalio zalaganje igrača na ove dvije utakmice.

09/06/2024 – 11/06/2024 Beograd, Srbija Slobodan dan+trening rekuperacije. Završne pripreme za odlazak na Evropsko prvenstvo u Njemačku.

11/06/2024 – 25/06/2024 Augzburg Njemačka, završni turnir Evropskog prvenstva u fudbalu.

16/06/2024 Srbija - Engleska 0:1. Stadion Veltins Arena Gelzenkirhen

Prvu utakmicu u okviru grupe C igrali smo protiv selekcije Engleske koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje turnira. Ono što je bila moja ideja u samoj pripremi utakmice i ono što sam isticao igračima je da moramo da uzmemo posjed lopte i da ih natjeramo na veću potrošnju energije u defanzivi jer iz iskustva znam da ovakve ekipe (favoriti) ne uživaju da se brane u dužim vremenskim intervalima. Takođe ideja je bila da ne rizikujemo mnogo u uvodnim minutima utakmice već da disciplinovanom odbranom kao i sigurnom pas igrom pokušamo da nametnemo svoj stil igre. U tim uvodnim trenucima djelovali smo kao da smo pokazali previše respekta prema protivniku što je rezultiralo da oni uspostave kontrolu i nametnu svoj ritam igre. Kao rezultat nešto rezervisanijeg ulaska u utakmicu dozvolili smo protivniku da dođe u rezultatsku prednost (13’ Belingem). Takođe napomenuo bih da je rezultat primljenog gola bila individualna taktička greška jer smo do tog trenutka djelovali timski izuzetno kompaktno i organizovano u fazi odbrane. Nakon primljenog gola počeli smo da sprovodimo sve ono što smo isticali i što sam govorio igračima u pripremi utakmice. Preuzeli smo posjed lopte samim tim kontrolu tempa i ritma utakmice i kao rezultat toga natjerali protivnika da se kontinuirano brani. U drugom poluvremenu preuzeli smo još veći rizik u igri što je rezultiralo da se protivnička ekipa sa izuzetnim napadačkim potencijalom brani u dužim vremenskim periodima. Protivnik je bio primoran da se brani u niskoj zoni skoro čitavo drugo poluvrijeme. Djelovali smo u tom periodu atraktivno, lucidno i samouvjereno ali nažalost izostao je gol odnosno rezultatsko poravnanje. Istakao bih na osnovu statističkih parametara kao i prikazane igre pogotovo u drugom dijelu utakmice da je ovaj poraz nezaslužen i da je nakon svega viđenog i analiziranog neriješen ishod bio najrealniji.

20/06/2024 Slovenija - Srbija 0:1. Stadion Alianc Arena Minhen.

Drugu utakmicu u okviru grupe C igrali smo protiv selekcije Slovenije. Ono što sam znao i sto sam isticao igračima je da će nam ovo biti i možda najzahtjevnija utakmica na turniru, tako da je tim bio upućen i pripremljen na ono što nas očekuje. Igrali smo protiv ekipe koja igra potpuno dijametralno u odnosu na naš stil i samim tim to je zahtijevalo dosta strpljenja i koncentracije u našoj igri. Sama činjenica da su tri boda u ovoj utakmici vjerovatno značila i prolaz u narednu fazu takmičenja davali su dodatni psihološki pritisak što sam mislio i iza čega i sada stojim da ova grupa igrača ima kapacitet da se nosi sa ovakvim situacijama što su dokazali u nekim prethodnim utakmicama kao na primjer protiv Portugala u Lisabonu ili Crne Gore u Beogradu. Takođe znao sam da će zbog vremena odigravanja utakmice (15h) ova utakmica biti izuzetno fizički zahtjevna i iscrpljujuća. Kao i na prethodnim utakmica i ovu smo započeli sa određenom dozom rezervisanosti što nam je stvaralo probleme u određenim fazama igre. U tim uvodnim minutima utakmice nismo bili defanzivno na zadovoljavajućem nivou prevashodno mislim da smo imali određenu disfunkciju u prvoj liniji odbrane što je omogućavalo protivniku da lako osvaja prostor. I pored određenih problema u igri ekipa je opet pokazala karakter i uspjela da se stabilizuje i da u određenim trenucima nametne svoj stil igre i samim tim stvori nekoliko izglednih prilika. Drugo poluvrijeme smo započeli sa mnogo više rizika u igri. Izmjenama sam htio još više da opteretim protivnika i da djelujemo jos dinamičnije i opasnije u fazi napada. Kao rezultat toga stvorili smo dosta šansi u kategoriji stoprocentnih koje na žalost nisu realizovane. Samo naše opredjeljenje a to je ofanzivni stil donosi i određene rizike u igri, znali smo da će Slovenija čekati svoju šansu iz kontranapada što smo većinu utakmice i odlično neutralisali a istakao bih da su primljenom golu opet prethodile individualne greške kako u fazi napada tako i odbrane. Nakon primljenog gola zaigrali smo još ofanzivnije što je rezultiralo i dovelo do zasluženog izjednačenje. Sama statistika govori da smo dominirali većim dijelom utakmice i da smo zaslužili više od jednog boda. U gorenavedenim statističkim parametrima možemo vidjeti da smo imali više od 200 tačnih pasova u odnosu na protivnika zatim 134 ulaska u posljednju trećinu protivnika naspram njihovih 75 odnosno 62 pasa naspram 30 u posljednjoj trećini i čak 31 u odnosu na 21 završni pas u ovoj zoni kao i 33 centaršuta u odnosu na njihovih 19. Takođe dodao bih da je na ovoj utakmici i sam indeks izglednih prilika bio visok (XG = 2.38) što ukazuje da smo u ovoj utakmici zaslužili i više od neriješenog ishoda ali na žalost kada na ovom nivou takmičenja ne iskoristite ovoliko šansi teško je da možete da se nadate pozitivnom rezultatu.

25/06/2024 Danska - Srbija 0:0. Stadion Alianc Arena Minhen.

Posljednju utakmicu u okviru grupe C odigrali smo protiv selekcije Danske. Treba napomenuti da je selekcija Danske bila polufinalista na prethodnom Evropskom prvenstvu. Radi se o timu koji ima kontinuitet na prethodna četiri velika takmičenja. Takođe igrački kadar odnosno selekcija se nisu znatno mijenjali kao ni selektor Kasper Hjulmand kome je ovo treće uzastopno veliko takmičenje sa selekcijom Danske. Na osnovu analize prethodnih utakmica naše selekcije odlučio sam da strategija za ovu utakmicu bude za nijansu drugačija u odnosu na prethodne dvije a sve u cilju da poboljšamo našu igru u prvih 20 minuta utakmice koja je od početka priprema pa i prve dvije utakmice na turniru imala dosta oscilacija. Selekcija Danske je ekipa koja je na izuzetnom tehničkom nivou, tendencija u igri im je da dominiraju u posjedu što je gotovo indentično našem stilu tako da sam odabirom više veznih igrača u startnoj postavi odnosno sa jednim napadačem želio da napravim višak u srednjoj zoni (4 protiv 3) i tako osvojim posjed koji je u ovom meču po mom mišljenju bio od krucijalnog značaja jer kao što je gore navedeno ekipe imaju slična opredjeljenja odnosno žele da posjedom kontrolišu tempo i ritam igre. Ideja je bila da imamo stabilno prvo poluvrijeme odnosno kontrolu igre i da iz takvih situacija probamo da dođemo do rezultatske prednosti. U skladu sa rezultatom iz prvog poluvremena morao sam da povučem određene poteze koji su u ovoj fazi takmičenja i logični kada vam je neophodan pozitivan rezultat. Znajući naš karakter i opredjeljenje kao i rezultat sa drugog meča iz naše grupe krenuli smo na sve ili ništa pogotovo polovinom drugog poluvremena. Pokušali smo sa izuzetno ofanzivnom formacijom i velikim rizikom u igri da dođemo do gola i osvojimo neophodna tri boda, međutim kao i na prethodnim utakmicama realizacija je izostala.

Zaključak:

Kao odgovorna i savjesna osoba, kao selektor i neko ko donosi odluke vezane za naš nacionalni tim u daljem tekstu želim da rezimiram učinak i da iznesem svoje mišljenje povodom nastupa naše selekcije na završnom turniru u Njemačkoj. Prije ovog turnira istakao sam da je naš zajednički cilj da prođemo grupnu fazu odnosno da se plasiramo u drugi krug takmičenja. Moram da istaknem da nisam zadovoljan rezultatom odnosno krajnjim ishodom ali isto tako želim da navedem nekoliko razloga i činjenica zašto ovo ne smatram neuspjehom.

Nacionalni tim je uspio da se plasirala na završni turnir pod okriljem UEFA poslije 24 godine.

Poslije dužeg vremena vezali smo dva velika takmičenja.

Ostvaren je kontnuitet igranja na velikim turnirima što donosi ogromne benefite kako savezu tako i kompletnom srpskom fudbalu.

Srbija se nalazi među 24 najbolje selekcije u Evropi.

Ono što bih takođe istakao je da smo Srbiju predstavljali ponosno. Odgovorno tvrdim i stojim iza toga da su igrači dali svoj maksimum odnosno i više od svojih mogućnosti pogotovo ako u obzir uzmemo duge i iscrpljujuće sezone. Iz analize i egzaktnih podataka dolazimo do zaključka da nas niko ni u jednom segmentu igre nije nadigrao niti ponizio već smo naprotiv mi bili ti koji su svoje protivnike natjerali da se brane a to je bio slučaj u sve tri utakmice grupne faze.

Mi smo bili ti koji su najskuplju selekciju i prvog favorita turnira Englesku natjerali da se brani u svojih šesnaest metara više od 70 minuta. Ponosan sam na ovaj tim i ovu grupu igrača jer su svojim ponašanjem, pristupom, zalaganjem odnosom prema obavezama pokazali kako se igra i bori za Srbiju. Ako sagledamo takmičarski aspekt odnosno analiziramo turnir i grupu u kojoj smo se nalazili možemo zaključiti da su sitnice odlučivale o našem konačnom plasmanu što pokazuje i gorenavedena tabela Grupe C na početku ovog izvještaja. Brojke govore da je izuzetno mala razlika između timova koji su se kvalifikovali i onih koji nisu. Sam turnir nije pretjerano efikasan do sada.

Nakon završene grupne faze prosjek postignutih golova po jednom meču je 2,25 što je dosta manje u odnosu na prethodni turnir 2020/21 gdje je nakon grupne faze prosjek datih golova po meču bio 2,78. Grupa C u kojoj se nalazila naša selekcija je najslabija po efikasnosti na čitavom turniru sa samo sedam postignutih golova odnosno 0,58 datih golova po meču. Selekcija Engleske je završila prva u grupi sa pet osvojenih bodova, a selekcije Danske i Slovenije su se plasirale u naredni krug takmičenja sa po tri neriješena rezultata odnosno sa po tri osvojena boda. To nam govori koliko je grupa bila ujednačena a da nam je na krajnji plasman uticao nezaslužen poraz od selekcije Engleske kao i veliki broj propuštenih gol šansi protiv selekcije Slovenije. Pozitivno sa ovog turnira možemo da izdvojimo našu igru u fazi odbrane što u prilog govore samo dva primljena gola. Na ovaj segment igre stavljen je poseban akcenat u fazi priprema što se na samom turniru i pokazalo jer smo u ovoj fazi izuzetno dobro izgledali kako pojedinačno tako i grupno. Ono što može da se sagleda kao nezadovoljavajuće je manjak efikasnosti koji smo ispoljili na ovom turniru (jedan postignut gol). Neophodno je da se uradi detaljna analiza i da se pronađu razlozi koji su doveli do neefikasnosti u našoj igri pogotovo ako se uzmu u obzir i uporede brojke i postignuti golovi sa prethodnih takmičenja. Još jednom bih istakao da rezultatom nisam zadovoljan ali mogu da budem ponosan kako smo predstavili Srbiju na ovom završnom turniru. Pokazali smo se kao jedna kompetitivna ekipa spremna i sposobna da se takmiči i nadmeće sa najboljim selekcijama sa Starog kontinenta. Ponosan sam jer je ovaj tim pokazao da je karakteran, da ima nesalomiv timski duh i da se bez obzira na okolnosti i situaciju nikad ne predaje. Učesće i naš nastup na završnom turniru nikako ne smijemo da kažemo da je bio debakl ili katastrofa kao što to neki žele da prikažu, već samo rezultatski neuspjeh gdej su detalji i sitnice odlučivali. Završili smo takmičenje a da nismo bili niti poniženi niti nadigrani u bilo koja od tri meča grupne faze. Neophodno je da izvučemo pouke sa ovog takmičenja a pri tom da budemo svjesni da smo se pokazali u društvu elite na više nego zadovoljavajućem nivou i da smo na najbolji mogući način predstavljali našu zemlju na najkvalitetnijem i najzahtjevnijem reprezentativnom turniru", istakao je selektor Dragan Stojković.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije odlučio je da Piksi ostane na mjestu selektora i u narednom periodu!

(MONDO/D. N.)