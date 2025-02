Radi "trenerska vrteška" u Superligi i ne staje: Sivić iz Novog Pazara u Suboticu

Tomislav Sivić postaje novi trener Spartaka iz Subotice nakon rastanka sa Novim Pazarom.

Spartak je iznenada ostao bez trenera jer je Vladimir Gaćinović podnio ostavku (opet) nakon prvog proljećnog kola, a izgleda da će ga zamijeniti Tomislav Sivić.

Kako je "Mozzart Sportu" rečeno iz Novog Pazara, izvjesno je da će se to desiti i da se čeka samo ozvaničenje: "Upražnjeno je trenersko mjesto u Sivićevom rodnom gradu, pa smo mu izašli u susret. Zahvaljujemo na svemu što je do sada uradio za nas. Došao je kad smo bili pretposljednji, a sada je to mnogo drugačija slika. Takođe, izborio je s momcima četvrtfinale Kupa Srbije i na tom frontu smo u igri za trofej. Sve je bilo maksimalno korektno sa obje strane", objašnjeno je.

To je iznenađenje jer je Tomislav Sivić sasvim solidno vodio Novi Pazar ove sezone, trenutno su desetoplasirani na tabeli Superlige, ali je na kraju došlo do rastanka i čeka se sjelidba na sjever Srbije.

