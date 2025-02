Zbog Borca skače s padobranom! Pradeda mu gradio stadion, on ne propušta nijedan meč: Obećanje ću da ispunim!

Banjalučanin Dragan Dragojević dao je obećanje koje sada mora da ispuni.

Izvor: ustupljena fotografija - Dragan Dragojević

Fudbaleri banjalučkog Borca jedno su od najvećih iznenađenja u evropskim takmičenjima, a plasmanom u osminu finala Konferencijske lige još jednom su se zlatnim slovima upisali u istorijske knjige.

Nisu se velike šanse davale crveno-plavima pred početka takmičenja, ali je ekipa Mladena Žižovića iz kola u kolo dokazivala da može da se nosi sa mnogo većim i skupljim klubovima.

To su dokazali i eliminacijom ljubljanske Olimpije, poslije pobjede 1:0 odigrali su 0:0 na Stožicama, te natjerali jednog navijača sa tribina ljubljanskog stadiona da ispuni svoje obećanje.

Banjalučanin Dragan Dragojević pred duel sa Olimpijom obećao je javno da će ukoliko Borac izbaci slovenačkog predstavnika da skoči s padobranom.

U razgovoru za MONDO kaže da ranije nije razmišljao o tome da skače iz aviona, već će to učiniti isključivo zbog Borca.

"To je bila interna priča sa društvom, kada smo izvukli Olimpiju moji prijatelji su rekli da nećemo proći, ja sam rekao ako prođemo skakaću s padobranom i evo izbacili smo ih", kaže uz osmijeh.

Dragojević nije oklijevao sa ispunjenjem obećanja, ali se tu pojavio mali problem, međutim, neće odustati.

"Ja sam već kontaktirao ljude iz SkyDive-a, ali reklu su mi da trenutno nije moguće da izvedem skok jer valjda nemaju avion registrovan. To će morati izgleda da malo sačeka, ali čim bude moguće, čim se steknu uslovi i budem mogao da skočim učiniću to. Ako prođemo Rapid biće nova opklada...", istakao je Dragojević.

Izvor: ustupljena fotografija - Dragan Dragojević

Ovaj Banjalučanin ne propušta utakmice Borca i otkriva da je njegova porodica izuzetno vezana za klub.

"Moja porodica je vezana za Borac, moj pradeda je gradio taj stadion, deda, otac, stric... svi su išli na utakmice, sada ja idem i to mi je iskreno jedna od najvažnijih stvari u životu. Vezan sam za klub, nisam među onim ultrasima koji navijaju na tribini, ali sam fanatik koji ide na svaku utakmicu. Od 2009. godine možda sam propustio pet utakmica, svaku domaću utakmicu sam bio tu", kaže Dragojević i dodaje:

„Bio sam tu i kada smo ispadali iz lige i kada smo ulazili. Nikada u životu ne plačem, samo Borac je uspio da me rasplače, plakao sam protiv Ki Klakvsika, Panatinaikosa , Ferencvaroša i sada me rasplakao protiv Olimpije. Tako da ću sigurno svoje obećanje da ispunim. Čim bude taj avion, čim se bude moglo skačem s padobranom".

Izvor: ustupljena fotografija - Dragan Dragojević

Svaka utakmica je nova priča i nova uspomena, a trudi se da ih sačuva i sakupljajući ulaznice.

"Posušje, Budimpešta, Ljubljana, Tuzla... Čuvam karte sa svih utakmica Borca na kojima sam ja lično bio. Od 2009. godine nakupio se popriličan broj. Idem i u Beč, bez obzira što je zabranjeno za Borčeve navijače, nekako ću morati da uđem na onaj stadion Rapida. A poslije toga, ako Bog da, u Švedsku ili na Kipar, pa vidjećemo dokle ćemo dogurati“, poručio je on.

Ističe da mu nije važno da li Borac igra protiv Podrinja ili Panatinaikosa, protiv Sloge iz Podgradaca ili Ferencvaroša..

"Ja sam bio na utakmicama Borca od Vojkovića, pa do npr. te Budimpešte. Ovaj uspjeh je po meni veća nagrada za one koji su dolazili na utakmice i kada nas je bilo svega 300 na stadionu, kad su dolazile ekipe poput Podrinja iz Janje. Punije mi srce kada odem na tako neku utakmicu protiv GOŠK-a kada nas nema, ali iz sveg glasa podržiš tim i budeš sa ljudima koji su tu svaki dan, svaku utakmicu, a ne oni koji su tu samo kada je neki derbi. Tako da mi je ovaj uspjeh najveća nagrada za te ljude“, istakao je on.

Izvor: ustupljena fotografija - Dragan Dragojević

Na kraju razgovora za MONDO naveo je i najteže i najljepše trenutke koje je proživio sa crveno-plavima.

"Doživio sam i dva ispadanja, protiv Čelika i protiv Viteza. Na toj utakmici protiv Viteza sam plakao, Mance je čini mi se pogodio stativu, sjećam se svih tih stvari. Najdraži momenat mi je na Gradskom bio kada smo dobili Zrinjski 5:1, kada smo skandirali ’Ne damo Borac’. Klub je bio pred gašenjem, a mi smo tukli Zrinjskog 5:1, to mi je možda i omiljena utakmica u životu", zaključio je Dragojević.