"Ne vidim zašto poslije derbija ne bi našli motiv": Vladan Milojević otkrio i kada će zaigrati Sandoval

Vladan Milojević se oglasio pred meč Crvene zvezde i Železničara.

Crvena zvezda i Partizan remizirali su u 175. vječitom derbiju (3:3), a sada je vrijeme da se sezona nastavi. Nove obaveze crveno-bijeli imaju protiv Železničara na gostovanju. Uoči tog meča obratio se šef struke prvoplasiranog tima Vladan Milojević.

Prvo je spomenuo prethodni derbi. "Nama je kompletna zadnja linija nova, to su igrači debitanti. Od petorice igrača, četvorica su prvi put igrala. Nije to samo što se tiče taktičkih zahtjeva, tu je i do psihologije. Sve u svemu, izvršili smo analizu, pričali smo i stavili smo 'ad akta' na tu utakmicu", rekao je Milojević.

Pohvalio je narednog rivala. "Železničar je jako dobra ekipa koja se bori za plej-of, sa dosta dobrih pojedinaca. Takođe, sa iskusnim i dobrim trenerom, te ne sumnjam da će biti zahtjevna utakmica sutra."

Istakao je da motiva ne manjka nikome u redovima crveno-bijelih. "Ne vidim zašto poslije derbija ne bi našli motiv. Mi smo i derbi gledali kao i svaku utakmicu do sada. Nama je svaka naredna utakmica najteža i najbitnija, tako da, na taj način gledamo i Železničar", poručio je Milojević i dodao da još ne zna kakvo je stanje sa povredama i na koga će morati da računa.

"Sandovala očekujemo poslije reprezentativne pauze"

Ponovo je pričao o Železničaru. "Dosta dobra i kompaktna ekipa, u svakoj liniji imaju iskusnih igrača. Apostrofirao bih Milunovića, koji je komandant, znamo ga još iz Crvene zvezde. Takođe, Sanogo u veznom redu, Cvetković koji je izuzetno brz, imaju hitre igrače po bokovima... Gigić je tu. Mnogo igrača koji zavređuju pažnju.Kolega Mirjačić radi odličan posao u svim klubovima u kojima je bio. Uvijek podiže ljestvicu, od srca mu želim da tako nastavi".

Naglasio je da vještački teren ne bi trebalo da predstavlja problem ekipi. "Navikli smo već. Mnogo timova u Superligi ima vještačku podlogu, tako da je to sastavni dio fudbala."

Nije još poznato koliko bonus igrača će da igra na tom meču, ali je spomenuo i Keimera Sandovala koji je došao na Marakanu, ali još čeka da debituje. "Sandoval je sa nama par treninga i to su treninzi slabijeg intenziteta. Očekujemo da ga pripremimo za reprezentativnu pauzu i vidjećemo kada će biti trenutak da debituje", zaključio je Milojević.

