Žižović: Razlika u kvalitetu evidentna! Vojvodić: Bespotrebno smo iskartonirani!

I jedna i drugi trener ocijenili su da je pobjeda Borca protiv Famosa zaslužena.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Banjalučki Borac savladao je Famos u Vojkovićima 3:1 i tako stekao dva gola prednosti pred revanš mč četvrtfinala Kupa BiH.

Trener Borca Mladen Žižović poslije meča istakao je da je pobjeda zaslužena i da je razlika u kvalitetu evidentna.

"Znali smo da je Famos agresivan, pogotovo kući, to su pokazali i protiv Posušja. Bilo je određenih prilika i u prvom poluvremenu, ali smo definitivno prelomili utakmicu u drugom poluvremenu sasvim zasluženo. Mislim da je razlika u kvalitetu evidentna, svaka čast momcima koji igraju za Borac", rekao je Žižović.

Na ovom meču praktično je odmorio većinu prvotimaca pruživši priliku igračima koji su u dosadašnjem dijelu sezone imali manju minutažu.

"Najbitnije je da smo dobili utakmicu i da smo dali priliku nekim mladim igračima koji su osjetili kako to izgleda igrati za prvi tim. To je nešto što treba da gradimo u budućnopsti. Teren jke bio težak, ali igrali smo na sličnim terenima, tu nema izgovora. Nastavak prvenstva će sigurno biti težak s obzirom da imamo velike ambicije, kao i u kupu i Evropi i vidjećemo gdje će nas to na kraju dovesti", rekao je Žižović.

Šet struke Famosa Darko Vojvodić čestitao je Borcu, ali i istakao da je njegova ekipa bespotrebno iskartonirana i da je to uticalo na igru u drugom poluvremenu.

"Borac je zasluženo pobijedio, ali smo u prvom poluvremenu potpuno nepotrebno iskartonirani i onda u drugom poluvremenu nismo mogli da nastavimo kako je bilo u prvom dijelu. Nama u subotu počinje prvenstvo, crveni karton bi važio u prvenstvu i onda smo jednostavno morali agresivnost i intenzitet da smanjimo i onda je bilo što je bilo. Mislim da kriterijum nije išao nama na ruku, ali šta se može. Mi nismo ni očekivali da osvojimo kup, ali smo oečekivali da možemo ipak malo još više parirati Borcu. Nisam zadovoljan rezultatom i mislim da smo mogli malo bolje", rekao je Vojvodić i ponovio:

"Kad vas bespotrebno iskartoniraju onda vam svežu noge. Vidjeli ste i danas Famos je hrabro odigrao i iz ovoga možemo samo da izađemo još jačI".