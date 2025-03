Ni Mo Salah nije znao za ovo pravilo: Vikao na klupu Liverpula, molio ih da ne prave izmjenu

Mohamed Salah nije znao da je šesta izmjena u fudbalu dozvoljena u posebnom slučaju.

Izvor: 07803 169048 / imago sportfotodienst / Profimedia

Liverpul ide ka 20. tituli u Premijer ligi. Poslije neočekivane drame je pobijedio posljednjeplasirani Sautempton (3:1) i uvećao bodovnu prednost u odnosu na Arsenal na čak 16 poena. U tom meču dogodila se i jedna situacija za koju nije znao čak ni najbolji fudbaler "crvenih" Mohamed Salah.

On je učinio sve što je bilo do njega, signalizirao je ljudima sa klupe da ne prave izmjenu, znao je za žestoku kaznu. Ali, nije znao da postoji izuzetak za to pravilo. Naime, Liverpul je već napravio pet izmjena, što je dozvoljeno po novim pravilima, a onda je u 89. minutu najavljena šesta, Džarel Kvansa spremao se da zamijeni Trenta Aleksandera-Arnolda. Tada je Egipćanin pokušao da to spriječi, jer je meč već bio riješen, nije želio da klub bude kažnjen eventualnim oduzimanjem bodova.

Ono što nije znao jeste da je to u tom momentu bilo dozvoljeno i po pravilima. U prvom poluvremenu je došlo do sudara igrača Sautemptona i tada je Jan Bednarek morao da napusti teren zbog potresa mozga. Kada postoje te situacije onda je na snazi posebno pravilo koje dozvoljava ekipama da naprave dodatnu izmjenu pored prvobitnih pet. To su uradili i Liverpul i Sautempton na ovom meču.

Liverpul Sautempton 3:1 Izvor: YouTube/Arena sport

Što se same utakmice tiče Sautempton je prvi poveo i to u nadoknadi prvog poluvremena kada je Smolboun zatresao mrežu Alisona poslije velike greške u komunikaciji između golmana i Van Dajka. Tri izmjene su napravljene u pauzi između dva dijela i to je dalo rezultat. Nunjez je u 51. minutu izjednačio, pa je ubrzo iznudio penal koji je Salah realizovao. Egipćanin je u 88. minutu ponovo pogodio sa "kreča" pošto je Sugivara nesmotreno igrao rukom u svom kaznenom prostoru.

Liverpul je prvi sa 70 bodova, Arsenal ima 54 i dva meča manje. U isto vrijeme Salah je prvi i na listi strijelaca, dao je 27 golova u Premijer ligi, uz čak 17 asistencija. Njega i Liverpul sada čeka najvažniji meč u dosadašnjem dijelu sezone, revanš sa PSŽ-om u osmini finala Lige šampiona. Igraće se na "Enfildu" u utorak i Liverpul će pokušati da odbrani pobjedu iz Pariza (1:0).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Faul Aresnal Liverpul Izvor: Arenasport 1/printscreen Izvor: Arenasport 1/printscreen

(MONDO)