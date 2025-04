Zaboravljeni fudbaler postao pogodak Partizana: Kad su ga svi otpisali, najavio važnu pobjedu

Iako je izgledalo da je precrtan u Humskoj, Pape Furer se "spustio" među omladince i donio važnu pobjedu u borbi za opstanak omladinaca.

Prvotimci Partizana završiće sezonu na drugom mjestu, daleko od šampiona, ali to nije ni blizu najteži položaj koji ima neka od crno-bijelih ekipa ove sezone. Koliko god to nestvarno zvučalo, omladinci tima iz Humske bore se za opstanak i pobjede poput one protiv Metalca (7:1) su zlata vrijedne. Nakon veoma teškog dijela sezone u kojem je prvi trener tima bio Milan "Lola" Smiljanić, rezultati su se popravili dolaskom Ivana Radovanovića, ali i jednog značajnog pojačanja.