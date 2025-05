Zvezda gleda i ne vjeruje šta radi Hajduk: Dinamo bi mogao da joj "ukrade" mjesto u Ligi šampiona

Kako je šampionska trka u Hrvatskoj djelimično počela da utiče i na Crvenu zvezdu koja se nada da bi mogla u plej-of Lige šampiona? Ne samo da mora da misli o Kopenhagenu, sada mora i o Dinamu iz Zagreba.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je odavno obezbijedila titulu prvaka Srbije, a jedina neizvjesnost i dalje traje oko toga iz koje runde kvalifikacija će početi "napad" na grupnu fazu Lige šampiona. Činilo se da Zvezda sigurno počinje od drugog kola, međutim pojavila se opcija da "preskoči" sve do plej-ofa, što bi svakako bila olakšavajuća okolnost.

Problem je što se tu Zvezda ništa ne pita, nego navija da se ispune uslovi koji joj odgovaraju, a koji prije svega podrazumevaju da Bode Glimt osvoji Ligu Evrope (izgubio prvo polufinale od Totenhema 3:1). U tom slučaju Bode Glimt bi se direktno plasirao u Ligu šampiona i došlo bi do "prekrajanja" liste u kojoj bi najbolji tim iz druge runde kvalifikacija "skočio" u plej-of, ali čak postoji šansa da se to desi i bez pomenutog uslova.

Vrlo moguće je da će UEFA nešto mijenjati u kvalifikacijama i da će doći do rebalansa koji bi pomogao Zvezdi, ali tu dolazimo do drugog uslova - mora da bude najbolji tim iz druge runde kvalifikacija. S obzirom da je njen koeficijent već riješen i da ne može da se mijenja, to znači da mora da navija da oni bolji od nje ne budu šampioni svojih država...

Ko je najveći rival Crvenoj zvezdi?

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Do skoro je to bio Kopenhagen koji ima 0.875 bodova više od Zvezde, a povoljna okolnost bila je što nije bio lider prvenstva Danske. U međuvremenu je "preoteo" prvu poziciju i ima 53 boda, a za njim slijede Mitjiland (52) i Brendbi (47). S obzirom na to da su još četiri utakmice do kraja prvenstva, svašta može da se desi. Zvezdi odgovara samo da Kopenhagen ne bude šampion, sve ostale opcije dolaze u obzir.

Ono što je problem za Zvezdu je što se odjednom u cijelu trku uključio i Dinamo Zagreb koji je pobijedio Hajduk (3:1) i preuzeo je prvo mjesto u HNL, gdje su preostale još dvije utakmice do kraja. Ako bi Dinamo bio prvi, išao bi u plej-of Lige šampiona i prije Zvezde i Kopenhagena, pa tako crveno-bijeli moraju da navijaju za Rijeku ili Hajduk.

S kim će Zvezda igrati u kvalifikacijama?

Izvor: MN PRESS

Dobra vijest je da će Zvezda biti povlašćena do kraja i već znamo da su šampioni iz Izraela, Ukrajine i Poljske potencijalni rivali Zvezde u trećoj rundi, ali i plej-ofu, kao i Danske i Hrvatske ako to ne budu Kopenhagen i Dinamo.

Tamo bi mogli da je čekaju Seltik, Bazel, Makabi Tel Aviv, Šturm Grac, Rakov... Dakle, vrlo raznovrsno.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!