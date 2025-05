"Oni viču 'dobho jutho', a mi ne znamo riječ njemačkog!": Đokaj sa grobarima pravio haos po Njemačkoj

Ardijan Đokaj nije mogao da se ne nasmije kada je pričao o vremenu kada je sa velikim brojem Balkanaca igrao u Koblencu.

Na mnogo je mjesta igrao Ardijan Đokaj, ali mu je očigledno najzabavnije bilo u Njemačkoj. Nekadašnji krilni fudbaler U21 selekcije SR Jugoslavije ispričao je u podkastu "Iz keca, Mićo" kako se provodio sa balkanskom kolonijom igrača kada je nastupao za Koblenc.

On je u Koblencu najduže potrajao od svih inostranih angažmana i odigrao je dvije pune sezone u drugoj Bundesligi. Imao je 12 golova na 37 mečeva, a nije naučio ni riječ njemačkog. Nijemci su, sa druge strane, morali da nauče srpski.

"Oni dolaze Nijemci viču "dobho jutho"! Mi se gledamo i prosto ne možemo da vjerujemo. Daj ljudi, rekoh, daj da naučimo bilo koju rečenicu na njemačkom. "Dobho jutho" jedva izgovaraju", prisjetio se dana u Koblencu Ardijan Đokaj, a onda je nabrojao ko je sve bio u tom timu.

"Ma daj, to je bio Balkan. Tu je bio Branimir Bajić i Marko Lomić iz Partizana. Bio je Goran Šukalo, on je isto Srbin, ali je igrao za reprezentaciju Slovenije, Matej Mavrić, onda je bio Fatmir Vata koji je igrao za reprezentaciju Albanije. Bio sam ja, bio je Njazi Kući, pa jedan dobar momak iz Makedonije. Bio je tu Đorđe Pantić golman iz Partizana, fenomenalan momak Panta. Bogavac Dragan gdje njega da zaboravim? Bogi je brat, ali Bogi je bio najbolji igrač. Bio je Anel Džaka, Bosanac koji je nevjerovatan i momak i igrač bio. To je, ma to nema na svijetu. Igramo ševu, oni ostanu cijelu ševu unutra. Muče se Nijemci, trče, a Nijemac trener se smije", ispričao je Đokaj.

Kako je tekla karijera Ardijana Đokaja?

Počeo je u Dečiću, ali je prve seniorske korake napravio u ekipi Mladosti iz Podgorice. Zatim je igrao jednu sezonu za Budućnost i onda je otišao u Majorku, pa u Ljeidu. Uslijedio je povratak u srpski fudbal gdje je ostavio veliki trag u Obiliću, OFK Beogradu i Crvenoj zvezdi, pa onda odlazak u inostranstvo. Igrao je u Turskoj za Trabzon, Ankaru, u Njemačkoj za Koblenc i Minhen 1860 prije povratka u Crnu Goru. Završio je karijeru igrajući za Budućnost i Mogren.