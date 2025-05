"Četiri puta smo izgubili od Zvezde, dokle više?": Tanjga pred finale kupa digao glas

Vojvodina se nada da može da pobijedi Crvenu zvezdu i da osvoji Kup Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine u srijedu od 18 časova sastaju se Crvenom zvezdom na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru u reprizi prošlogodišnjeg finala Kupa Srbije. Trener novosadskog tima Miroslav Tanjga vjeruje u svoje pulene pred meč za trofej.

"Ovo je finalna utakmica koju igramo drugu godinu zaredom i normalno je da se nadamo i želimo da damo sve od sebe da osvojimo trofej. Mi imamo iskustvo u osvajanju tog trofeja i s pravom polažemo želju i volju i pravo na taj trofej, kao i Crvena zvezda. Mislim da smo dosadašnjim igrama u Kupu pokazali da budemo u finalu. Finale je finale, a mi moramo da priznamo da Crvena zvezda ima najviše iskustva u osvajanju trofeja i na ovako velikim utakmicama. Znamo protiv koga igramo i tako se i spremamo, da damo sve od sebe. Kup je naš, koliko i njihov, šanse su nam podjednake. Momci su fokusirani, znaju šta ih čeka, jer što se tiče protivnika, tu tajni nema. Nadamo se da će navijači koji dođu u što većem broju i da će moći da pariraju navijačima Crvene zvezde. Svjesni smo da put nije jednostavan, ali tu se pokazuje prava ljubav prema klubu, ništa nije daleko kad hoćeš i želiš. Što se tiče igračkog kadra uglavnom su spremni i orni, a rezultat ćemo da znamo oko 20 časova u srijedu, nadam se da ćemo se radovati", rekao je Tanjga.

Kapiten Slobodan Medojević takođe smatra da Vojvodina ima sve što je potrebno da u srijedu podigne ovaj trofej. "Ovo je specifična utakmica, finale Kupa, a ja od kad znam za sebe, Vojvodina u finalima uvijek polaže velike nade. Ovo je takmičenje koje je Vojvodina osvajala, imamo iskustva, protivnik je po mjeri, Crvena zvezda je ove sezone i u Ligi šampiona pokazala da ima odličan tim, koji ima kontinuitet rezultata i s te strane zaslužuju naš respekt. Finale je ipak posebna utakmica, šanse su podjednake. Mislim da smo spremni, imali smo dovoljno vremena da se oporavimo i pripremimo. Imamo još jedan trening i svi s nestrpljenjem čekamo utakmicu i naravno da želimo da donesemo trofej u naš Novi Sad", poručio je Medojević.

Izvor: MN PRESS

Kapiten je dodao da je Crvena zvezda bez dileme najjači tim u našoj zemlji, ali da je u 90 minuta sve moguće. "U prvenstvu su osvojili toliko bodova i ta činjenica pokazuje da su favoriti. Sigurno da imaju svoje vrline i mane, igrali smo već tri puta ove sezone i teško da ćemo moći mnogo da iznenadimo mi njih, kao i oni nas. Ipak, ovo je drugačija utakmica, ulog je veliki. Znamo gdje su njihove mane i pokušaćemo to da iskoristimo na terenu, a vidjećemo poslije utakmice da li smo uspjeli ili nismo", istakao je Medojević.

Dokle više da gubimo?

Miroslav Tanjga odgovorio je i na konstataciju da je Vojvodina do sada izgubila sva četiri finala Kupa Srbije od Crvene zvezde. "Pred utakmicu sa Radničkim je isto neko spomenuo tradiciju, koja je bila u našu korist, a ja uvijek kada se ona pomene, pomislim da ta tradicija postoji da bi se rušila. Četiri puta smo izgubili, pa dokle više. Nećemo da prijetimo jednoj velikoj Zvezdi, ona je na našim prostorima jedna od najvećih, ima i ogroman budžet i najbolje rezultate poslednjih godina i mi to poštujemo. Mi smo pokazali da možemo da igramo, na posljednjoj utakmici to smo dokazali. Neće biti lako da odigramo toliko dobro u kontinuitetu tokom 90 minuta, jer je to veoma teško protiv Crvene zvezde, ali je sigurno da ni oni neće moći da dominiraju tokom cijelog meča protiv nas. Očekujem dobru utakmicu, momci su svjesni, pametni i znaju o čemu se radi. I ne vidim da nećemo dati sve od sebe i nadam se da će to biti dovoljna. Tradicija je loša, ali vidjećemo kako će ovaj put biti. Motivi su motivi dok sudija ne da znak, a onda kada meč počne, odlučuje ko se bolje spremio, naspavao, fokusirao. Mi igramo za trofej, koji je za nas, kao i za njih veliki. Drugačije odlazi na odmor poslije trofeja, a ostaće i upisano negdje na ovim peharima. Motivi su isti, a ko će u glavi da bude spremniji, to će biti odlučujuće. Mislim da mi imamo kvalitet da u toj jednoj utakmici pobijedimo Crvenu zvezdu", rekao je Tanjga.

Medojević je za kraj rekao da niko ne razmišlja o meču posljednjeg kola u Super ligi Srbije protiv Partizana. "Kao igrači Vojvodine, nikada ne treba da idemo bilo kome u goste i da mislimo o tome da idemo na bod. Ime ovog kluba je veliko i protiv koga god da igramo, moramo da izađemo da pobijedimo. Utakmica sa Partizanom je sada daleko i nikome nije ni u malom mozgu. Poslije te utakmice imamo dovoljno vremena da razmislimo šta nam je činiti. Maksimalan fokus samo nam je na finalu Kupa Srbije i to se vidi po svima nama u ekipi. Želimo da odradimo ovaj meč na najbolji mogući način i da osvojimo taj trofej", zaključio je Slobodan Medojević.