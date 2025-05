Zlatan Ibrahimović spiskao gazdin novac zbog sina: Propast projekta "Milan Futuro"

Napravio je mnogo loših poslovnih poteza Zlatan Ibrahimović u Milanu, a posebno je pogriješio oko projekta "Milan Futuro" u kome je htio da forsira svog sina. Na to dvojica trenera nisu pristala.

Mladi tim Milana, poznat i po nazivu "Milan Futuro", ispao je u Seriju D - četvrti rang italijanskog fudbala i malo je reći da su navijači bijesni zbog toga. Krivica je na Zlatanu Ibrahimoviću koji je iako zvanično samo "savjetnik gazde kluba", i te kako vedrio i oblačio kada je u pitanju mlada ekipa Milana, što se na kraju nije pokazalo kao dobar potez.

Između ostalog, Zlatan Ibrahimović je otpustio trenera Danijelea Boneru u februaru i odlučio se da dovede Masima Oda, ali ne samo zbog rezultata nego i zbog toga što njegov sin Maksimilijan Ibrahimović nije igrao. Nije se to promijenilo ni kod Oda, a projekat je propao i može da se kaže da su "rosoneri" izgubili veliki novac zbog koga će upravo Ibrahimović morati kod gazde kluba da podnese izvještaj.

Ibrahimović je inače udruženo radio sa sportskim direktorom Jovanom Kirovskim koga poznaje iz SAD, a uloženih 15 miliona evra nije donijelo praktično ništa Milanu - jer ne samo da su ispali u četvrti rang italijanskog fudbala nego istovremeno nisu bili ni blizu igrača koji može da igra za prvi tim.

Inače, Milan je jedan od rijetkih klubova - uz Juventus i Atalantu - koji je odlučio da svoj mladi tim "registruje" za Seriju C, ali brzo se ispostavilo da je to bila loša odluka jer su sezonu završili na 18. mjestu i ispali u baražu protiv SPAL-a.

Nije ovo jedini poslovni neuspjeh Ibrahimovića pošto je i te kako odlučivao i kada je prvi tim u pitanju, a najveće greške napravio je oko trenera. Smijenio je Piolija, pogriješio sa Fonsekom, a zatim i sa Konseisaom koji će na kraju ove sezone otići iz "rosonera". Još ćemo vidjeti da li zajedno sa Ibrahimovićem...

Ko je Maksimilijan Ibrahimović?

Ni kod Bonere, ni kod Oda - Maksimiljan Ibrahimović nije igrao, a mislilo se da će biti "centralna figura" projekta koji je zamislio ponosni otac Zlatan. U jednom od ranijih intervjua, stariji Zlatanov sin priznao je inače da je mrzio fudbal, baš zbog oca koji je insistirao na tome da ga vidi na terenu.

"Mrzio sam fudbal do svoje 11. godine. Mislio sam da je to najgora stvar na svijetu, a onda sam sa 11 ili 12 počeo da volim da ga igram. Prosto, mrzio sam ga i sve je bilo pogrešno. Uvijek su me poredili sa ocem, a to je bilo baš pogrešno. Ipak, poslije toga sam pronašao ljubav za ovaj sport. Jednog jutra sam se probudio i samo je kliknulo...", priznao je Maksimilijan Ibrahimović u jednom intervjuu od prije nekoliko godina.

"Pamtim da sam ih odveo na fudbalski teren kada su bili mali i da sam želio da im pokažem fudbal. Jedan od njih dvojice je stajao iza gola i plakao je, želio je da ode kući, dok je drugi šetao po terenu i gledao u nebo, brojao je ptice. I bilo je to sve u redu. Poslije toga su počeli da igraju video-igrice, da uče imena igrača i onda su mi rekli 'Tata, pa ne igraš samo ti fudbal'. Odgovorio sam im 'Ne, ima još mnogo igrača koji igraju, pa su onda polako počeli da otkrivaju ljubav za fudbalom. Odabrali su poslije toga fudbal, najteži sport, jer im je bio zabavan da ga igraju", odgovorio mu je otac Zlatan.

