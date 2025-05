Piksi Stojković kupio imanje u Crnoj Gori

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi kupio je imanje u Crnoj Gori za dva miliona evra.

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi još 2022. kupio je imanje u Crnoj Gori koje je platio oko dva miliona evra, saznao je Kurir. Ovaj medij prenio je i da je razgovarao sa mještanima gdje se nalazi plac bivšeg fudbalera, te su uspjeli da saznaju i lokaciju - riječ je o zaseoku Rose blizu Luštice u opštini Herceg Novi.

"Evo, vidite ono brdo tamo, to vam je Piksi kupio. Jeste šuma, brdo, ali vrijedi minimum dva miliona. To je kupio od jednog biznismena. Može da se dođe pješke, ali najbolje s broda. Doduše, sva ta šuma što je izrasla mora da se vadi i da se napravi plac, pa onda da se zida", rekao je mještanin.

Prema njihovim riječima nije poznato da li i kada će nići kuća ili neki drugi objekat. "Ko će ga znati. Odatle puca pogled na more, na cijeli zaliv. Dobra je to lokacija. Ima mir, lijepo je, a dio je od Miroslava. On ima cijeli kompleks ovdje, kuću, sve je napravio. Sad svi pričaju da je Piksi to kupio, ali nije poznato šta će da radi sa tom parcelom - kaže starosjedilac ovog mjesta."

U blizini mjesta gdje je kupio imanje nalaze se i kuće glumica Seke Sablić i Bojane Maljković. A, Kurir navodi i da se selektor reprezentacije sa svojom porodicom često druži sa porodicama Mišković i Karić i da je to vjerovatno bio povod za kupovinu imanja u blizini njihovih kuća.

Prethodno je Piksi prodao svoju vilu na Dedinju bivšem reprezentativcu Dušku Tošiću, za nešto više od dva miliona evra, a zatim je kupio kuću na Dorćolu. "Nakon što je prodao kuću fudbaleru Dušku Tošiću, Piksi se nije oprostio od Beograda kao mjesta gdje je dugo živio i gdje planira da provodi dobar dio vremena tokom godine. Zajedno sa suprugom saznao je za prodaju zgrade u centru grada i ubrzo je ona bila u njegovom vlasništvu. Nije se cjenkao, jer mu se dopala, naročito što ima nekoliko spratova, koji mogu biti poput odvojenih stanova" naveo je izvor ovog medija.

