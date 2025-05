"Nek se mali zove Niko"! Dao obećanje saigraču, kako će sada objasniti ženi?

Bivši reprezentativac BIH Luka Menalo saigraču iz Rijeke dao zanimljivo obećanje koje se možda neće svidjeti njegovoj supruzi.

Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac

Fudbaleri Rijeke prekinuli su dominaciju Dinama i osvojili titulu prvaka Hrvatske.

Među njima je i bivši reprezentativac BIH Luka Menalo koji će uskoro imati još veći razlog za slavlje, za dva mjeseca porodiće se njegova supruga Danijela.

Djeluje da će to biti ljeto iz snova za nekadašnjeg fudbalera Čapljine, Širokog Brijega i Dinama, ali pojavio se mali „problem“ koji je Menalo otkrio novinarima tokom proslave u nedjelju.

Naime, on je dao obećanje saigraču koje se možda neće svidjeti njegovoj supruzi.

"U velikom sam problemu. Obećao sam Niki Jankoviću prije dva dana, ako zabije gol, da će se mali zvati Niko. Žena mi treba roditi za jedno dva mjeseca. Sad moram to njoj objasniti, ona to još ne zna. I to mi je trenutno najveći životni problem koji imam", rekao je Menalo koji je nastavio žetvu trofeja.

Prije ove sa Rijekom osvojio je još četiri titule šampiona Hrvatske sa Dinamom, bio je prvak Slovenije sa Celjem, a osvajao je još Kup BIH sa Širokim Brijegom, te dva Superkupa Hrvatske sa Dinamom.