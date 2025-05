Počeo egzodus iz Mančester junajteda: Petorica već najurena, a stigao Brazilac za 75 miliona

Mančester junajted se rješava igrača koji su višak i već je doveo novog napadača iz Vulverhemptona.

Još jedna katastrofalna sezona je iza Mančester junajteda i trener Ruben Amorim se na oproštaju od "Old Traforda" do naredne takmičarske godine izvinjavao navijačima obećavši da će svi biti bolji. Da bi Junajted "ozdravio", potrebno je prije svega da se riješi fudbalera koji se ne uklapaju u njegovu filozofiju i dobio je apsolutnu podršku rukovodstva da to odmah uradi.