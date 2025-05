Novak Đoković dobio na poklon dres Luke Modrića: Hrvati iznenađeni njegovom reakcijom

Pogledajte kako je Novak Đoković reagovao na to što je dobio dres Luke Modrića kojeg izuzetno cijeni i poštuje.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je od Slavena Bilića dres Luke Modrića iz Real Madrida, naravno sa potpisima njegovih saigrača. I te kako se Đoković obradovao ovom poklonu koji je dobio uoči početka snimanja emisije "Neuspjeh prvaka" u kojoj je govorio o brojnim stvarima iz svog života i karijere, dotakavši se takođe i teškog djetinjstva i požrtvovane borbe koju je vodila njegova porodica da bi ga izvela na pravi put.

Interesantno, gotovo svi hrvatski mediji s oduševljenjem preneli su informaciju o dresu Modrića koji je dobio Đoković, a posebno hvale njegovu reakciju.

"Đoković na poklon dobio Modrićev dres: O njegovoj reakciji pričat će Hrvatska i cijela regija", jedna je od najčešćih varijacija naslova koji se pojavio u medijima u Hrvatskoj, pošto se zaista Đoković iskreno nasmijao i rekao da se radi o jednom od najboljih poklona koje je dobio.

"Ovo je bila asistencija u posljednjem minutu. Držaću ovo ovdje pored sebe dok pričamo. Ovo je jedan od ljepših poklona koje sam dobio u posljednje vrijeme", rekao je Đoković.

U kakvim su odnosima Đoković i Modrić?

Nećemo pretjerati ako kažemo - odličnim. Znaju se Đoković i Modrić godinama unazad, često su se viđali na sportskim događajima, kretali se u istim društvima, a uvijek jedan o drugome govore samo uz riječi hvale. Tako je nedavno Đoković bio u Madridu i gledao meč Reala, poslije čega je ušao u svlačionicu i pozdravio fudbalere, prije svih Modrića.

Prethodno je Đoković pričao i da navija za reprezentaciju Hrvatske kada igra važne utakmice, a posebno uživa u igrama Modrića koji je inače dvije godine stariji od njega: "Sigurno da je jedan od najvećih u istoriji s ovih prostora. Apsolutno. Osvojiti Zlatnu loptu u konkurenciji Mesija i Ronalda i ostalih igrača u ovoj eri je nešto tako veliko što ćemo shvatiti tek nakon što završi karijeru. To su rezultati koji su vječni. To što je učinio s hrvatskom reprezentacijom, kako se odnosi prema nacionalnom dresu, zakucana pozicija u Real Madridu, najvećem klubu svijeta. To su stvari koje... Kada gledam njegove i svoje uspjehe, kao direktnog učesnika i još uvijek aktivnog, još ne možemo shvatiti veličinu toga. Stalno se nešto događa, život ide dalje i nekako nemaš vremena da se osvrneš i sagledaš stvari objektivno i vidiš što si napravio. Vjerovatno kada budemo imali vremena sješćemo na piće uz obalu i osvrnuti se na sve to. Postigao je fenomenalan uspjeh i želim mu sve najbolje", rekao je u jednom intervjuu Đoković.

Inače, Đoković je zaista dobio vrijedan poklon ako se zna da Luka Modrić poslije 13 godina napušta Real Madrid, tako da je ovo zaista specijalan primjerak.