Lokomotiva iz Moskve odbila dva miliona evra od Crvene zvezde za Jermena

Crvena zvezda pokušava da kupi lijevog beka Lokomotive iz Moskve, jermenskog reprezentativca Naira Tiknizjana.

Crvena zvezda je kao rješenje za mjesto lijevog beka "pikirala" jermenskog fudbalera Naira Tiknizjana (26) koji nastupa za Lokomotivu iz Moskve, ali za sada nije obezbijedila njegov potpis. Kako prenose ruski mediji, odbijena je prvobitna ponuda za ljevonogog fudbalera koji može da igra i kao bek i kao krilo.

Pouzdani "Čempionat" tvrdi kako je moskovski tim saslušao, a zatim i odbio prvu ponudu Crvene zvezde. Navodno, srpski klub je bio spreman da plati 2.000.000 evra, uz određene bonuse koji bi bili uključeni u ugovor ukoliko Tiknizjan ostavi dobar utisak u Beogradu. Pregovori dva tima na početku nisu dali rezultate, ali nisu u potpunosti prekinuti - postoji šansa da Zvezda popravi ponudu i potpiše ugovor sa univerzalcem koji već godinama igra za reprezentaciju Jermenije.

Ukoliko se Crvena zvezda i Lokomotiva iz Moskve dogovore, Nair Tiknizjan bi veoma brzo mogao da bude predstavljen kao novo pojačanje srpskog šampiona. On već nekoliko nedjelja govori čelnicima kluba da želi da ode, a razlog za promjenu sredine je status u ekipi. Iako je svojevremeno debelo plaćen kada je dolazio iz CSKA, Nair je izgubio mjesto u timu pa je ove sezone uglavnom bio opcija sa klupe za rezerve.

Nair Tiknizjan je ove sezone odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima, postigao dva gola i imao četiri asistencije. To nisu brojke kojima je zadovoljan, a posebno mu smeta broj minuta provedenih na terenu, jer ni kao lijevi bek ni kao lijevo krilo nije uspio da se izbori za mjesto startera. "Osjećam se ko poslednje go*no i želim promjenu ovog ljeta. Imam dobar odnos prema Lokomotivi i zahvalan sam glavnom treneru, ali nisam čak ni igrač u rotaciji. Moram to da prihvatim dostojanstveno, razumijem cijelu situaciju. Poslije sezone biće razgovor sa upravom, tražiću da budem pušten da idem“, rekao je Tinkizjan poslije utakmice pretposljednjeg kola prvenstva Rusije protiv CSKA.

Ruski mediji insistirali su da saznaju više detalja o narednim koracima u njegovoj karijeri. "Nažalost, nisam ništa osvojio tokom ove četiri godine. Teško je ćutati i praviti se da se ništa nije dogodilo. Sramota je kada si bio spreman da položiš život za nekoga, ali na kraju je on ispao nečovjek. To je život, u takvoj sam situaciji", rekao je Nair i dodao: "Pitaš me o vijestima iz Evrope - smiješno mi je da ih čitam kad ne igram. Koja Verona? Koja Sevilja? Osjećam se kao potpuno sra*e. Možete da raditi u teretani dok ne padnete na pod ili individualno na terenu, ali bez igre fudbaler je mrtav fudbaler. Osjećam se loše, moram da idem dalje".

Kao što smo rekli, ponikao je u ekipi CSKA, išao je na pozajmicu u Avangard iz Kurska, a zatim je za 5,5 miliona evra prodat Lokomotivi. Bio je mladi reprezentativac Rusije jer je iz mješovitog braka, ali je u seniorskoj konkurenciji dio jermenskog nacionalnog tima. Do sada je odigrao 20 mečeva.

Šta Nair Tiknizjan donosi Crvenoj zvezdi?

Crvena zvezda Naira prvenstveno vidi kao lijevog beka, iako on može da igra i u formaciji sa tri defanzivca kao lijevi ving-bek, odnosno kao klasično lijevo krilo. Iskusni Milan Rodić napušta klub na kraju sezone, a Nair Tiknizjan trebalo bi da preuzme baš njegovu ulogu.

Takođe, postoji opcija da Crvena zvezda tokom ljeta proda Ebenezera Anana, koji je pokazao određene kvalitete i određene mane, pa čelnike nije uvjerio da je dovoljno dobra opcija za izazove na evropskoj sceni. Šansu čeka i mladi Adem Avdić, koji je u OFK Beogradu dobio prve minute u Superligi Srbije, a već sljedeće sezone mogao bi ozbiljno da se nametne Vladanu Milojeviću.

Ipak, zna se da trener Crvene zvezde voli iskusnije igrače u posljednjoj liniji tima, pa je Tiknizjan jedna veoma zanimljiva i ne pretjerano skupa opcija za to. On bi mogao da igra i kao krilni napadač u određenim situacijama, a za Zvezdu je veoma važno da kao lijevi bek može da nastupi reprezentativac Južne Koreje Seol Jung Vu kojeg smo već gledali na tom mjestu.

