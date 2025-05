Amerikanac umalo popio batine u Dalmaciji zbog dresa Sarajeva: "Najsigurnije mu je da obuče Zvezdin ili Partizanov"

Američki Tiktoker Ris Smit koji se trenutno nalazi u Hrvatskoj ispričao je svoje neugodno iskustvo koje je doživio u Dalmaciji.

Njegov klijent koji je rodom iz Bosne i Hercegovine poklonio mu je dres Sarajeva kojeg je obukao, ali problem je nastao kad je šetao kroz jedno dalmatinsko mjesto.

Kako je rekao Smit, a prenijela "Slobodna Dalmacija", doživio je šok i iznenađenje nakon što mu je prišao "istočnoevropski" frajer i poprilično agresivno ga uhvatio za dres uz uvrede.

"Nisi u Bosni, u Hrvatskoj si! Skidaj to! Upitao sam ga misli li on to ozbiljno, i jel‘ to neka šala?! - prepričao je.

"Nimalo se ne šalim, skidaj to, odgovorio mu je tip".

Na kraju se okrenuo i otišao, kaže u videu, a Tiktoker je okrenuo naopako dres i nastavio dalje.

"Ni dalje mi nije jasno zašto je bio toliko ljut, pa ni ne igraju u istoj ligi", na kraju se požalio Amerikanac.

Uslijedili su komentari na njegov video od građana Hrvatske.

"Hrvatska je katolička zemlja, ne volimo ti mi 'te' klubove"

"Hrvatska i Bosna bile su u ratu....da je bila riječ o dresu Reala ili Barselone, nikome ništa..."

"A slušaj, nismo ti mi baš u dobro"

"Sport je u Hrvata velika stvar. Stoga, prvo se dobro raspitaj..."

"To je kao da netko šeta u Dinamovom dresu u Splitu, ili obrnuto"

"Nije ti ovo Amerika"

"Pa ti se vrati odakle si došao"

"Ne vjerujem da se ovo dogodilo na Hvaru, jednoj takvoj turističkoj destinaciji"

"A šta si ti očekivao?!"

Ipak, najzanimljivi od svih komentara bio je ovaj posljednji:

"Najbolji dres koji možeš nositi kod nas (u Hrvatskoj) u bilo kojem gradu je dres Crvene zvezde ili Partizana, onda si siguran".

