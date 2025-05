Sergej Barbarez poštuje rivale: Najbolji tim "zmajeva" igra protiv San Marina

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti nakon objave spiska za predstojeće duele sa San Marinom i Slovenijom.

Izvor: NFSBIH.BA/promo

Na konferenciji za medije govorio je o pripremama, očekivanjima, stanju u ekipi, kao i potencijalnim novim imenima u dresu "zmajeva".

"Drago mi je da se opet vidimo i družimo. Par stvari oko okupljanja i rasporeda. Od sutra su pripreme, 18 igrača dolazi sutra, a to je bila moja ideja. U toku vikenda dolaze svi, a u ponedjeljak stiže Barišić jer u nedjelju igra finale Kupa. Petak je 18 igrača, svaki dan je trening, sutra, a i subotu. Treninzi su otvorenog tipa, slobodan vam je dolazak i da ostanete koliko želite", rekao je Barbarez, a prenijelo "Oslobođenje".

Upitan da li San Marino zaslužuje najjači sastav, odgovorio je jasno:

"Respektujem San Marino. Izvešćemo najbolji tim. Igraće najbolji u tom momentu"

Očekivanja navijača da će proširiti spisak i uključiti dodatna imena nije potvrdio.

"Sasvim dovoljno je 26 igrača. Već imam ideju i dogovor sa par igrača. Neki će igrati samo protiv San Marina, pa ćemo ih poslati na odmor. Za sada nema povreda, a imamo ispratiti pet-šest utakmica. Svi su zdravi, komunikacija je na vrhunskom nivou sa svima."

Osvrnuo se i na činjenicu da ovog puta ima više vremena za rad sa ekipom.

"Sigurno da je tako. Želim da se više družimo i da smo više zajedno, a samo tako možemo dići duh reprezentacije. Tri treninga će biti više, ali zajedno ćemo biti i samo tako možemo napredovati."

Upitan na šta je najponosniji nakon prvih utakmica u kvalifikacijama, kazao je:

"Lagat ću ako kažem da nisam zadovoljan. Napravili smo iskorak, mnogo su nam značile utakmice Lige nacija. Utakmica protiv Njemačke je bila sa dosta problema, nismo izgledali kako smo htjeli, ali ta utakmica je bila presudna. Tu se ipak vidi šta treba i kako treba. Rumunija je bila potvrda karaktera i mentaliteta, te naše hrabrosti. Tri dana kasnije nova potvrda, kada je bilo najteže i svjesni smo bili toga."

Na pitanje kako će osigurati da ne dođe do potcjenjivanja San Marina, selektor je odgovorio:

"Počinjemo večeras, kada se okupi stručni štab. Biće zatezanja, razgovora... To je moj posao, vidjećete na terenu to. Vodimo računa o svim stvarima, te mi je želja od narednog okupljanja da sve dižemo na veći nivo. Moramo napredovati, nećemo se zadovoljiti ovim stvarima."

Novinare je zanimalo i šta je sa potencijalnim novim reprezentativcima Vitalijem Janeltom i Nikom Jankovićem.

"Vezano za Janelta, sve je u toku, znali smo da će to biti teška misija. Optimistični smo, a on je najviše optimističan. Uveli smo neke ljude u to, sve je u toku, nismo odbijeni. I dalje smo živi, te ćemo sve učiniti da ga pridobijemo."

Što se tiče Jankovića, Barbarez je bio kratak, ali jasan:

"Nisam nigdje pročitao da je rekao da pristaje. Recite odakle je informacija, pa da i mi imamo. Sa Nikom smo imali razgovor, bio sam sa njim i njegovim ocem. Na njemu je ostalo, te ćemo stvari završavati kada završe utakmice. Javno ćemo se očitovati oko toga. Neću puno to komentarisati."

Barbarez je zaključio da je prioritet podizanje profesionalizma u svim segmentima reprezentacije BiH i da je ova pauza savršena prilika da se napravi korak više, kako na terenu, tako i van njega.

