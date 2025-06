Gelor Kanga odlazi iz srpskog fudbala: Rusi otkrili sljedeći klub Zvezdinog omiljenog stranca?

Iako je postojalo interesovanje timova iz Superlige, djeluje da će Gelor Kanga poslije rastanka sa Zvezdom napustiti Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Gabonski fudbaler Gelor Kanga napustio je Crvenu zvezdu na kraju nedavno završene sezone, a sa njim neće biti produžen ugovor. Jedan od najboljih stranaca koji su igrali u srpskom fudbalu okončao je i drugi mandat u crveno-bijelom dresu, a prethodnih nedjelja spekulisalo se da bi mogao da ostane u srpskom fudbalu.

Navodno, za Kangu su bili zainteresovani OFK Beograd, Železničar iz Pančeva i još neki timova, ali... Pitanje je da li će iskusni vezni fudbaler prihvatiti neku ponudu timova iz Srbije ili odlučiti da se vrati u svoj bivši klub. Kako prenosi ruski "Championat", Gelor Kanga ima ponudu da opet obuče dres Rostova - tima iz kojeg je svojevremeno stigao u Beograd na inicijativu Miodraga "Grofa" Božovića.

Sa druge strane, list "Gaboneco" tvrdi da je zbog suspenzije ruskih timova iz UEFA takmičenja Gelor Kanga mnogo bliži potpisivanju ugovora sa drugim timom za koji je igrao, Spartom iz Praga. Između dva mandata u Zvezdi Kanga je nastupao za jedan od najvećih čeških klubova, a Afrikanci tvrde da i sada postoji interesovanje tog tima za njega, iako je Gelor već u poznim igračkim godinama.

Gelor Kanga je seniorsku karijeru počeo davne 2007. godine, a nakon igranja u tri afrička tima stigao je u Rusiju. Nastupao je za Rostov od februra 2013. do ljeta 2016. godine i u tom periodu upoznao je Božovića, koji je sa mnogo uspjeha radio u Rusiji. Upravo je Grofova želja bila da Kanga pojača Crvenu zvezdu, pa je on stigao u ljeto 2016. godine, ostao do zime 2018. godine i zatim se vratio u Beograd u ljeto 2020. godine. Igrama u Crvenoj zvezdi postao je jedan od ljubimaca navijača.

Za Crvenu zvezdu odigrao je 263 meča u svim takmičenjima, postigao 51 gol i asistirao saigračima čak 75 puta, a njegova dva mandata obilježili su i trofeji i evropski uspjesi. Sa Crvenom zvezdom je igrao grupnu fazu Lige šampiona i Lige Evrope, postizao veoma važne golove na tim mečevima, ali i osvajao domaće trofeje - čak šest titula u Superligi i pet trofeja u Kupu Srbije.

