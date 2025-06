"Srđanu nikad nećemo zaboraviti, jedini je imao snage": Peđa Mijatović želi da jedno svi znaju o Blagojeviću

Član Upravnog odbora Partizana govorio je o treneru Srđanu Blagojeviću nakon sjednice Skupštine kluba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predrag Mijatović ostaje u Partizanu na čelu sportskog sektora zajedno sa Dankom Lazovićem. Njih dvojica izglasani su u ponedjeljak kao članovi novog upravnog odbora na čelu sa Rasimom Ljajićem, novim predsjednikom, i iz njihovih titula izbrisan je prefiks "privremeni".

"Novo je da od danas krećemo sa zvaničnim funkcijama u Partizanu i to je nova obaveza prema svima, da damo sve od sebe da u našim segmentima, a konkretno ja sa Dankom Lazovićem u sportskom sektoru", kazao je Mijatović na konferenciji za novinare u klupskim prostorijama.

Dok se crno-bijeli spremaju za početak priprema, prioritetno je pitanje trenera. Da li će Srđan Blagojević ostati?

"On ostaje naš trener. Imamo plan da poslije ove sednice Skupštine pričamo sa svim sportskim strukturama u našem klubu. Trenerima, pomoćnicima, igračima koji ističu ugovori, jer smo shvatili da to ne bi trebalo da radimo prije nego što dobijemo mandat da u narednih pet godina vodimo sportski projekat, u ovom slučaju, mom i Dankovom. Objasnićemo im situaciju ekonomsku, organizacionu i onda ćemo donositi odluke na osnovu tih razgovora", rekao je Mijatović.

Na tom mjestu je jedno želio da istakne o treneru crno-bijelih.

"Moram da kažem da je Srđan Blagojević jedini imao snage da bude naš trener kada nam je bilo najpotrebnije, kada je Savo Milošević podnio ostavku. To mu svi ovdje nikad nećemo zaboraviti. Prihvatio je sve uslove bez ikakvog pogovora. I trajanje ugovora je prihvatio, da bude tu dok budemo imali epitet 'privremenog' odbora. To govori i da je mnogo dobar trener, pored toga što je strašno dobar čovjek.

Da li će Partizan dobiti sportskog direktora?

Kada će crno-bijeli dobiti sportskog direktora i da li postoji plan za to?

"Ne bi trebalo žuriti sa funkcijama, jer ne želimo da napravimo grešku. Iskustvo moje i Dankovo je takvo da možemo da funkcionišemo bez te funkcije do izvjesnog perioda. I zbog finansijske situacije je tako, jer bi nam ta funkcija napravila dodatni trošak, a moramo da štedimo na svakom koraku. Tako da za sada neće biti imenovan sportski direktor"

Kada će Partizan "napasti" titulu?

"Ambicija uvijek postoji. Svi smo ambiciozni ovdje i to je osnovno što Partizanu fali i što veliki klubovi moraju da imaju, kakva god da je ekonomska situacija. Mora da postoji racionalnost, u kakvoj smo situaciji da shvatimo. Naš put mora da bude evropski, Partizan mora da bude učesnik evropskih takmičenja. Možda smo daleko od Lige šampiona i Lige Evrope, ali Liga konferencija je nešto što nam u ovoj trenutku pripada i ići ćemo u ovom pravcu. Ako se desi Liga Evropa, to je fenomenalno, jednog dana će biti Liga šampiona, a da bi bila Liga šampiona, moramo da damo primat domaćem prvenstvu, iako smo svjesni da je naš rival posljednjih godina u prednosti. U fudbalu se to nikad ne zna, ni u finalu Lige šampiona nikad nisam mogao da zamislim da će italijanski klub da primi pet golova", rekao je Mijatović.

"Partizanov put u dva pravca"

Visoki funkcioner crno-bijelih naglasio je da je strateški put kluba podijeljen na dva pravca.

"Naš strateški put biće podijeljen na dva pravca - omladinski sektor, Teleoptik, našu akademiju i na prvi tim, koji je naše ogledalo i ono što ljudi prvo vide. Interno ćemo napraviti simbiozu tih stvari, je insistiramo na mladosti, našoj djeci, neki su možda i prije vremena dobili šansu, ali kako se kreće fudbal, tu nema neke razlike. U moje vrijeme, kada sam igrao, sa 18-19 godina bio si mlad, a sa 28 išao u inostranstvo, sada je to potpuno normalno. Uostalom, to je i naš izvor prihoda, da napravimo igrača, jednog dana prodamo i da on nastavi svoj put. Ko god ostane ovdje više od tri godine, znači da nešto nismo dobro uradili, na tome ćemo insistirati", dodao je Mijatović.