Zbog Kokčua vrijeđali Srbe, sad napravio haos na Svjetskom prvenstvu

Orhun Kokču opet pravi probleme i incidente, a sada je ušao u klinč sa trenerom Benfike Brunom Lageom.

Ne fali nelagodnosti na FIFA Svetskom prvenstvu za klubove. Na nekim mečevima nema publike, na nekima Bajern dobije rivala 10:0, a na nekima se pred kamerama i cijelim stadionom posvađaju igrač i trener. To se desilo na meču Benfike i Oukland Sitija.

Pobijedila je Benfika sa rutinskih 6:0 tim sa Novog Zelanda koji je evidentno najslabija ekipa na turniru, a umjesto o velikoj pobedi svi pričaju o svađi trenera Bruna Lagea i turskog fudbalera Orhuna Kokčua.

Vodila je Benfika 1:0 na poluvremenu golom Anhela Di Marije u osmom minutu nadoknade, a kada je Pavlidis pogodio za 2:0 u 53. minutu na asistenciju Kokčua ređali su se golovi. Ipak kad aje u 61. minutu trener Bruno Lage izveo Kokčua kako bi uveo Renata Sančesa u igru krenule su varnice. Pogledajte šta se desilo:

Se Kokcu teve uma atitude de merda, Bruno Lage consegue ser pior logo a seguir mandando bocas para o jogador após o Renato Marcar.



Um líder resolvia isto no balneário , agora fica aqui marcado uma situação triste dos dois. Que figuras.



Nije prvi put Kokčuu da pravi probleme

Orhuna Kokčua srpska javnost pamti po duelu sa Dušanom Tadićem u Holandiji iz vremena kada je nekadašnji kapiten Srbije igrao za Ajaks, a Turčin za Fejnord. Posle haotične utakmice Tadić je signalozirao ka Kokčuu, on je to prepoznao kao provokaciju na verskoj osnovi i napao ga. Nakon toga su krenule salve uvreda ne samo za Tadića nego i za Srbe, ali na kraju se nesporazum izgladio. Prisjetite se tog sukoba:

Orkun Kökçü marched on Dusan Tadic! There were intense moments.#FEYAJApic.twitter.com/MeJTvMFQU6 — Dutch Leagues (@DutchLeagues)April 5, 2023

Šta je rekao Dušan Tadić?

"Ma, to su sve gluposti! Prvo se desila situacija da, kao, nisam htio da nosim traku u znak podrške za Tursku i Siriju, a to je bila klupska odluka. Klub je odlučio da nosimo majice prije utakmice, kao vid podrške, što je po meni još bolje i upečatljivije, ali niko ne priča o tome.

Poslije toga se desila situacija sa Kokčuom kod nas kući, mi smo se rukovali, a mediji su spinovali da nismo. On je izabrao pogrešnu stranu i onda je rekao sudiji Makeliju da nije mislio na tu stranu i to je bilo to. Juče se desilo da sam ga otresao na zemlju u duelu i on je skočio na mene. Ja sam ga pitao da li je ukusna trava. I onda mu poručio da malo pojača teretanu. To je bilo sve, ali sve se spinuje i od svega se prave priče", rekao je Dušan Tadić o tom incidentu.

