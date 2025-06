Blagojević najavio promjene u Partizanu, Natho neće biti kapiten: Progovorio i o pojačanjima koja stižu

Srđan Blagojević će u novoj sezoni napraviti određene promjene u timu. Potvrdio je i da Natho neće biti jedini kapten crno-bijelih.

Partizan je završio bazični deo priprema na Zlatiboru, pa je onda odigrao i prvu kontrolnu utakmicu i pobijedio je Radnički iz Niša. U meču zatvorenog tipa je Srđan Blagojević isprobao razne varijante i vidio na koga može da računa na početku pripremnog perioda. Zadovoljan je urađenim.

"Zadovoljan sam energijom koju ovi momci pokazuju od početka priprema, jer je svaki trening odrađen maksimalno, a tako je prošla i ova utakmica. Sada ide malo lakše, budući da radimo zajedno već šest mjeseci i naslanjamo se na principe igre pokušavajući da implementiramo nove igrače koji su pridošli. Protiv Radničkog smo mogli da vidimo Mateju Milovanovića koji je pokazao da ima kvalitet i da će nam pomoći u nastupajućem prvenstvu", rekao je Blagojević.

Pored treninga i pripremnog perioda u Partizanu se radi i na dovođenju pojačanja i ojačavanju tima.

"Paralelno sa radom na terenu, radimo i van njega kako bismo ojačali tim, tako da u narednim danima možemo očekivati novitete i vjerujem da ćemo biti jači iz dan u dan. Pohvaljujem, naravno, i sve mlade igrače koji odlično rade. Oni predstavljaju perspektivu kluba i od njih zavisi koliko će napredovati, a ukoliko nastave da rade kao do sada očekujem samo lijepe stvari od njih."

Ko će biti kapiten Partizana?

Odlaskom kapitena Aleksandra Jovanovića kapitenska traka je ostala bez vlasnika. Trener crno-bijelih otkrio je i zanimljivu kombinaciju za tu ulogu. Protiv Nišlija su traku nosili prvo Vanja Dragojević, pa onda i Bibars Natho.

"Razgovarali smo u klubu na tu temu, imamo više varijanti. Natho je dugi niz godina ovdje, igrač je sa autoritetom i ima svoju težinu i on će, svakako, biti jedan od kapitena, ali će to biti neko od mlađih igrača. Ono što smo vidjeli na meču protiv Radničkog - Dragojević u prvom, Natho u drugom, to je otprilike neka kombinacija", zaključio je Blagojević.