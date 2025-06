Crvena zvezda u samom vrhu svjetskog fudbala: Crveno-bijela akamedija u rangu sa Realom, Barsom i Ajaksom

Omladinska škola Crvene zvezde je u Top 10 na svijetu.

Crvena zvezda je potvrdila renome jedne od najboljih fudbalskih akademija na svijetu i to po broju igrača koji su iz njenog pogona stigli do 55 najjačih svjetskih liga, uz uslov da su mladi fudbaleri od 15. do 21. godine proveli najmanje tri godine u klubu.