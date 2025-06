Crvena zvezda našla golmana u Ajaksu: "Bomba" na Marakani, stiže zamjena za Glazera

Crvena zvezda navodno je našla zamjenu za Omrija Glazera i dovešće golmana Ajaksa Mateusa. On bi mogao uskoro da stigne na Marakanu.

Crvena zvezda pronašla je zamjenu za Omrija Glazera (29) i to u Ajaksu. Kako stvari stoje čuvar mreže Mateus (33) mogao bi da obuče crveno-bijeli dres i da uskoro stigne na Marakanu. To je informacija "Meridiansporta" koji tvrdi da su pregovori u toku i da su na listi želja još i Boris Radunović i Martin Vidovšek. Prva želja bio je Marko Dmitrović, ali će on ostati u Espanjolu.